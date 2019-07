ADO-doelman Indy Groothuizen: 'Ik wil graag 34 wedstrijden keepen'

Indy Groothuizen kende een bewogen seizoen bij ADO Den Haag. Hij begon daar als eerste keeper, maar in november 2018 kreeg hij na een slechte beurt tegen FC Utrecht te horen dat hij genoegen moest nemen met een plek op de bank. Hoe is hij omgegaan met deze tegenslag en hoe schat hij zijn kansen in voor het nieuwe seizoen bij ADO?

Indy, ieder seizoen is het weer de vraag: wie wordt de eerste keeper. Hoe sta jij in dat proces?

'Eigenlijk niet anders dan normaal. Het enige dat ik kan, is zo goed mogelijk mijn best doen om het de trainer zo moeilijk mogelijk te maken. Eigenlijk ben ik er eigenlijk niet zo mee bezig. Uiteindelijk stelt de trainer de beste op en ik moet gewoon zorgen dat ik de beste ben.'

Je begon vorig seizoen als eerste doelman van ADO, maar werd in november vervangen door Robert Zwinkels. Wat heeft het vorig seizoen met jou persoonlijk gedaan?

'Uiteindelijk is het een leerzaam seizoen geweest, ik ben ook eerste keeper bij Jong Oranje geweest en ik heb mijn wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Maarja, de negatieve keerzijde was dat ik uiteindelijk mijn plek moest afstaan.'

Hoe verwerk je zo’n tegenslag?

'Dat doe je met de mensen om je heen. Met de trainers en met mijn familie. Het is wel even zwaar geweest natuurlijk. Maar aan de andere kant: er is geen enkele speler bij wie de carrière alleen maar een stijgende lijn vertoont. Het is altijd vallen en opstaan, alleen misschien was het nu wel wat extremer dan dat ik gewend was. Het 'rouwen' nadat ik mijn plaats kwijt was, heeft wel even geduurd. Maar na de winterstop heb ik alleen maar de focus op het goede gehouden en zo sta ik nu ook in de voorbereiding.'

Robert Zwinkels heeft het afgelopen seizoen afgemaakt, Mike Havekotte heeft onlangs zijn contract net verlengd tot 2021. Heb jij het idee dat jullie allemaal weer met gelijke kansen beginnen?

'Ja in principe wel, al kan ik me wel voorstellen dat een keeper bijvoorbeeld al drie jaar speelt een lichte voorkeur heeft. Ik denk dat de voorbereiding altijd het moment is om alle keepers weer met elkaar te meten. De trainer zal dan beslissen wie er het verste is.'

Stel het doemscenario komt uit. Robert Zwinkels wordt de eerste doelman en Mike Havekotte is de aangewezen nummer twee. Dan zou jij in theorie met Jong ADO kunnen uitkomen in de derde divisie zondag. Dan wacht bijvoorbeeld een uitwedstrijd tegen EVV in Echt.

'Ja dat zou kunnen ja, maar dat is nu nog niet aan de orde. Maar mocht het zover komen, dan zal ik een gesprek met de trainer moeten aangaan en advies bij mijn zaakwaarnemer moeten inwinnen. Ik wil gewoon graag 34 wedstrijden bijschrijven dit seizoen. Als dat niet bij ADO kan, dan moet ik wellicht mijn heil elders gaan zoeken. Maar nogmaals: dat is nu nog niet aan de orde. Het is nu aan mij om in de voorbereiding zoveel mogelijk te spelen en het de trainers zo moeilijk mogelijk te maken.'

