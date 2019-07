Raadslid over dreigement minister om weigeren islamitische school: 'Ik laat me nooit de les lezen'

De lokale partijen GemeenteBelang Westland en LPF Westland zijn vooralsnog niet van plan om voor de komst van een islamtische basisschool te stemmen. Dat meldt mediapartner WOS. Onderwijsminister Arie Slob heeft de gemeenteraad daartoe opgeroepen. Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland is duidelijk: 'Ik laat me never nooit de les lezen. Ik ben en blijf tegen.'

Ook LPF Westland is niet van plan om de minister tegemoet te komen. 'We krijgen de keuze om voor of tegen te stemmen. Daar hebben we gebruik van gemaakt. Ons standpunt hierin is al jaren helder', zegt raadslid André van der Meer tegen mediapartner WOS. Westland Verstandig is er nog niet uit of ze tegen blijft. Er volgt eerst nog intern overleg. De drie partijen hebben samen een meerderheid in de gemeenteraad en stemden gezamenlijk tegen de komst van een islamitische basisschool.

Slob heeft aangegeven dat hij de Westlandse gemeenteraad opzij zet en de school alsnog toestemming zal geven, als de drie partijen bij hun standpunt blijven. De islamitische school komt dan per 1 augustus 2020 in aanmerking voor bekostiging vanuit het Rijk en kan vanaf dat schooljaar de deuren openen.

Grondslagen van de rechtsstaat

Volgens de minister kan de gemeenteraad een uitspraak van de Raad van State niet naast zich neerleggen. Die had bepaald dat het schoolbestuur Yunus Emre een school mag stichten in de gemeente. 'Dit raakt aan de grondslagen van de rechtsstaat', aldus de minister over de weigering door de gemeenteraad.

Of de toestemming er van de gemeente zelf komt of via de minister: de komst van een islamitische school in het Westland lijkt nagenoeg zeker.