Ouders blij dat zoon mee mag doen met musical, maar balen van alle heisa

De ouders van de jongen (12) die uiteindelijk mee mag doen met de musical van zijn school, zijn blij dat hij mee mag doen. Maar ze balen ervan hoe het allemaal is gelopen met de rechtszaak. Dat schrijven ze vrijdag in een brief naar de andere ouders van de klas.

Eerder deze week spanden de ouders van de 12-jarige jongen een kort geding aan tegen de O.G. Helderingschool in Den Haag. Zij wilden op die manier afdwingen dat hun zoon net als alle andere leerlingen een rol kreeg in de musical. De advocaat van het gezin: 'Het voelt ontzettend onrechtvaardig dat de zoon van mijn client niet naar de feestelijke afsluiting mag.' De jongen zat al enkele weken thuis. Hij zou voor onrust zorgen in de klas, zei de school eerder.

De school geeft nu aan: 'Te lang was onduidelijk wat de mogelijkheden en grenzen van een effectieve aanpak voor de leerling waren.' De school betreurt dit en ziet dit als een les voor de toekomst.

Ouders hebben spijt

De ouders erkennen nu dat hun boosheid richting de school over de gang van zaken rondom de musical 'een beschadigende werking' had. Dat geldt ook voor alles wat ze over de school hebben gezegd. In de brief schrijven de ouders dat ze niet hadden verwacht dat er zoveel media-aandacht zou zijn.

