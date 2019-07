Joodse nabestaanden krijgen geld terug voor erfpacht tijdens Tweede Wereldoorlog

De gemeente Den Haag heeft negen mensen een schadevergoeding gegeven, omdat zij of hun voorouders na de Tweede Wereldoorlog een naheffing voor erfpacht en straatbelasting hebben moeten betalen. Dit terwijl hun huizen waren ingenomen door de Duitse bezetters. Het gaat in totaal om 55.000 euro.

De Joden die uit de concentratiekampen terugkeerden moesten van de gemeente Den Haag de belasting betalen. 'Verschrikkelijk dat de gemeente toen zo kil en weinig invoelend was', zegt Burgemeester Krikke over de instelling van de gemeente toen.

Den Haag keert het geld uit in het kader van de regeling Joods moreel rechtsherstel. De gemeente had in totaal 2,6 miljoen euro vrijgemaakt. Het resterende bedrag gaat nu naar collectief moreel rechtsherstel. Na de zomer gaat de stichting Joods Leven Den Haag aan de slag met het overgebleven geld.

32 aanvragen ingediend

Op 1 januari 2018 ging de regeling Joods moreel rechtsherstel van start. De gemeente riep individuen op om zich te melden. Ook werden in het eigen archief zes mensen gevonden. Uiteindelijk hebben zo’n honderd mensen zich gemeld en zijn er 32 aanvragen ingediend.

Dat niet iedereen een schadevergoeding kreeg heeft meerdere redenen volgens de gemeente. 'Soms bleek de familie geen eigenaar, maar huurder van een pand te zijn. Soms was er geen sprake van erfpacht. En vaak bleek het ondanks inspanningen niet mogelijk om een complete aanvraag met de benodigde documenten in te dienen. De commissie heeft daar ruimhartig naar gekeken, desalniettemin was er in veel gevallen te weinig bewaard gebleven.'

Indische Hagenaars

Burgemeester Krikke is zelf met een bos bloemen bij een van de negen mensen langsgegaan. 'Dat was de 104-jarige mevrouw Levie-Metselaar. Een ontroerend bezoek. Het sterkte me in het idee dat juist de persoonlijke benadering die we in Den Haag hebben gekozen echt meerwaarde heeft', zegt ze over het bezoek.

De gemeente Den Haag is daarnaast ook bezig met moreel rechtsherstel voor geïnterneerden uit Nederlands-Indië. Het betreft hier een individuele regeling voor Indische Hagenaars die in de oorlog in Jappenkampen zaten en nadien alsnog werden aangeslagen.

