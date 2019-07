Boosheid over sluiting kinderopvang bij HagaZiekenhuis

'Personeelsleden hebben tranen in de ogen als ik het er met ze over heb. Waarom moet het sluiten, het loopt ontzettend goed. Ze hebben zelfs een lange wachtlijst. Ik snap hier niets van.' Aan het woord is Bas van Ommeren uit Den Haag. Hij begrijpt niet waarom kinderopvang 2In de Wolken in Den Haag aan het einde van het jaar gaat sluiten.

Het zoontje van Bas van Ommeren, de 3-jarige Noah, zit al vanaf dat hij twee maanden was op de kinderopvang 2In de Wolken. En met veel plezier, zegt zijn vader. 'Hij is gek op zijn meester en juf, maar die zal hij straks moeten gaan missen als de kinderopvang dichtgaat. Het zal wennen gaan worden voor mijn zoontje en ik denk voor veel meer kinderen. Het is zo'n mooie en warme opvangplek.'

Bas van Ommeren werkt in het HagaZiekenhuis aan de Leyweg. 2In de Wolken, onderdeel van kinderopvang 2Samen, ligt er pal naast. Veel personeelsleden van het ziekenhuis met jonge kinderen hebben hun kroost daarom bij deze kinderopvang ondergebracht. Dit gaat straks echt een probleem worden, stelt Van Ommeren.

Niet haalbaar

Van Ommeren: 'Andere locaties voor kinderopvang zijn kilometers verder van het ziekenhuis gevestigd. Bovendien gaan de meeste van deze locaties pas om 7.30 uur open, terwijl je bij 2In de Wolken je kinderen al om 7.00 uur kan brengen. Ik verwacht dat dit echt praktische problemen gaat geven voor het personeel dat vroege diensten draait in het ziekenhuis.'



De kinderopvang 2In de Wolken is gevestigd in portocabins. De ouders waren ervan op de hoogte dat de opvang van tijdelijke aard zou zijn, omdat er op die plek woningbouw staat gepland. Toch kwam de brief van 2Samen vorig maand rauw op het dak vallen. Van Ommeren: 'Eerder was ons verteld dat er in de buurt gezocht zou worden naar een alternatieve huisvesting voor 2In de Wolken, maar die blijkt niet te zijn gevonden.' Van Ommeren wil weten hoe dat kan.

Drie jaar gezocht naar alternatief

'We zijn er echt ziek van', zegt woordvoerder van 2Samen Yolande Michiels tegen Omroep West. 'Het is ons tot nu toe altijd gelukt om geschikte vervangende ruimtes te vinden, maar nu dus niet. We zijn ook enigszins verrast dat we februari volgend jaar de plek van 2In de Wolken bouwrijp moeten opleveren. We hadden gehoopt er nog iets langer te kunnen blijven zitten.'

Michiels vervolgt: 'We zijn 3 jaar bezig met het zoeken naar een andere geschikte locatie voor 2In de Wolken omdat we wisten dat we hier op termijn weg moesten. Maar dat bleek moeilijker dan gedacht. Hoewel we nog even hebben, vonden we dat we de ouders niet nog langer in onzekerheid konden houden. Zeker omdat het niet de verwachting is dat we alsnog tijdig een andere bruikbare locatie gaan vinden.'

Teleurstelling op teleurstelling

De zoektocht naar een andere accomodatie dicht bij het HagaZiekenhuis kende veel hobbels: 'Of er zat niet de goede bestemming op een pand, dan was de buitenruimte voor kinderen weer niet voldoende, of dachten we iets te kunnen huren, maar ging het toch weer niet door. Allemaal dat soort teleurstellingen. Naar tijdelijke noodoplossingen is ook gekeken, maar als je dan nog tonnen in zo'n opvang moet investeren is dat ook niet te doen', aldus Michiels.

In totaal zijn er de afgelopen jaren volgens 2Samen wel zo'n 20 opties bekeken. Wat het naast de wettelijke eisen voor huisvesting van kinderopvang nog eens lastiger maakt is de omvang van 2In de Wolken. 2In de Wolken telt 80 kindplaatsen en vangt daar nu wekelijks zo'n 160 kinderen op, waardoor een geschikte locatie zoeken nog moeilijker wordt.

Geen goed alternatief

In de brief van 2Samen staat dat de ouders nu voorrang krijgen bij plaatsing van hun kinderen op een andere vestiging van 2Samen. Als andere vestigingen worden 2Zonnebloemen aan de Gaslaan en 2Wasberen in de Orveltestraat genoemd. Van Ommeren: 'Deze locaties zijn geen alternatief, want ze zijn veel te ver weg voor de meeste ouders die hun kinderen nu op 2In de Wolken hebben zitten.'

Volgens 2Samen valt het wel mee met het afstandsprobleem. 'De ouders die hun kinderen op 2In de Wolken hebben zitten wonen overal in Den Haag. Er is dus wel een kinderopvang van 2Samen in de buurt van de woning van onze klanten te vinden. Ook ligt 2Wasberen op slechts 1,1 kilometer afstand van het HagaZiekenhuis aan de Leyweg', zegt Michiels.

Hoop niet opgegeven

Maar hoe zit het met tijdstip waarop de vestigingen van 2Samen opengaan? 2In de Wolken is al vanaf 07.00 uur open. Dat is voor ouders die een vroege werkdienst hebben natuurlijk ideaal. Michiels: 'Daar is zeker oog voor, wij begrijpen dat het een probleem kan geven als het kind wordt ondergebracht in een andere vestiging die pas om 07.30 uur open is. Als er veel ouders hierdoor niet op tijd op werk kunnen zijn, gaan we kijken of we de openingstijden van de betreffende opvang kunnen vervroegen.'

Ondanks dat de sluiting van 2In de Wolken onomkeerbaar lijkt heeft Bas van Ommeren de hoop nog niet opgegeven. Collega's van hem zijn inmiddels ook een petitie gestart voor het behoud van 2In de Wolken op de huidige locatie. Hoewel 2Samen dat niet meer ziet gebeuren houdt Michiels wel hoop voor de toekomst. 'Als we een geschikte plek vinden keren we zeker weer terug rond het HagaZiekenhuis want er is duidelijk vraag naar kinderopvang daar.'

