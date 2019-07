Het geheim achter de herdenkingskruizen van de Waalsdorpervlakte

De vier kruizen die op 3 mei 1946 op de Waalsdorpervlakte werden geplaatst, komen in het nieuwe nieuwe Nationaal Monument Oranjehotel in Den Haag. Het museum en herinneringscentrum opent op 7 september de deuren. De herdenkingskruizen hebben een bijzondere geschiedenis. De vier die nu op de Waalsdorpervlakte staan, zijn replica's.

Oud-verzetshelden maakten de kruizen van executiepalen die door de Duitse bezetters werden gebruikt om met name bewoners van het vlakbij gelegen Oranjehotel om te brengen. Oranjehotel was de bijnaam van de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 250 mensen vonden de dood in de duinen. De verzetsstrijders werden aan een paal gebonden en vervolgens doodgeschoten.

In mei 1946 vond de eerste dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte plaats. Ongeveer dertigduizend mensen waren toen aanwezig.

Dodencel

De kruizen zijn later met een laag koper bedekt. Ze stonden tot 1981 op de Waalsdorpervlakte. In dat jaar werden de kruizen afgezaagd en overgebracht naar het Fries Verzetsmuseum. Uiteindelijk belandden de kruizen in het Haags Historisch Museum. Vanaf september kan het publiek ze zien in het nieuwe Nationaal Monument Oranjehotel.

In het museum komt een vaste tentoonstelling met verhalen van en over mensen die er vast hebben gezeten. Midden in het musem bevindt zich Cel 601, een van de dodencellen. Deze cel werd direct na de oorlog als stille getuige bewaard. Tussen het cellencomplex en de vijf meter hoge gevangenismuur is een open buitengebied met een herdenkingsruimte, waar straks de jaarlijkse herdenking plaatsvindt.

LEES OOK: Het verhaal achter de Waalsdorpervlakte