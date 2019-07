Boek lezen of telefoon checken: Hagenaars moeten uren wachten op een nieuw paspoort

De wachttijd voor de balie op het Haagse stadhuis lijkt vrijdagochtend iets minder lang dan de dagen hiervoor. Maar een dik uur zitten de meesten nog wel te wachten voordat ze hun paspoort, ID-kaart of rijbewijs kunnen aanvragen of verlengen. 'Ik heb wat op mijn telefoon zitten kijken naar Simon's cat. Dat zijn leuke filmpjes', zegt een van de wachtenden.

Hagenaars die reisdocumenten nodig hebben, kunnen hiervoor een afspraak maken, of ze kunnen zonder afspraak terecht op de vrije inloopochtenden. Die zijn dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 09.30 uur. Juist tijdens deze vrij inloop, zijn de wachtrijen lang.

'Ik heb vorige week drie uur en vijf minuten zitten wachten', vertelt een Haagse. Ze moest haar rijbewijs verlengen op het stadhuis in het centrum. 'Ik weet het precies want ik heb getimed. De mensen achter de balie doen hun best, daar ligt het niet aan. Maar het is natuurlijk een belachelijke situatie. Ik wilde een afspraak maken maar de eerste mogelijkheid was pas over drie weken.'

Koffie en thee

Een andere dame heeft vrijdagochtend een uur moeten wachten. 'Ik had wel verwacht dat het lang zou duren maar dit is wel heel lang. Het is erg vervelend. Ik heb wat op mijn telefoon gekeken.' Om het leed wat te verzachten, deelt de gemeente koffie, thee en chocoladerepen uit.

Volgens wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) worden de lange rijen veroorzaakt door de jaarlijkse zomervakantiedrukte. 'Mensen realiseren zich vlak voor ze op vakantie gaan dat ze hun paspoort moeten verlengen en komen zonder een afspraak te maken, massaal naar het stadhuis aan het Spui of naar stadsdeelkantoor Escamp', zegt hij. 'Dat zorgt voor lange wachttijden. Ik roep daarom iedereen op om een afspraak te maken.'

Niet mooi

De wethouder betreurt de lange wachttijden. 'Ik vind het niet mooi dat de wachttijd zo is opgelopen', zegt Guernaoui. 'Meer dan twee uur vind ik echt veel te veel. Daarom hebben we maatregelen genomen. Alle balies zijn geopend, we hebben extra menskracht ingezet en het stadsdeelkantoor Escamp gaat de komende drie zaterdagen open. Mensen kunnen op die dagen op afspraak reisdocumenten ophalen.'

Oppositiepartijen PvdA en de ChristenUnie/SGP zien naast de gebruikelijke zomerdrukte, een andere reden voor de wachttijden. 'Natuurlijk is het extra druk, maar normaal gesproken kan de stad deze drukte opvangen', zegt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. 'De chaos is een direct gevolg van de bezuinigingen op de dienstverlening. Bovendien kunnen reispapieren sinds 1 juli alleen nog afgehaald worden op het stadhuis aan het Spui en in stadsdeelkantoor Escamp. Daarom is er op deze plekken extra drukte ontstaan.'

Zes servicepunten dicht

Ook Koen van Haeften van de ChristenUnie/SGP ziet dit als een voorname reden voor de drukte. 'Het stadsbestuur heeft de chaos kunnen voorzien', zegt hij. 'Er zijn zes van de acht servicepunten dicht. Dat betekent dat heel Den Haag naar twee stadskantoren moet komen. Dat is vragen op problemen.'

De extra openingstijden van stadskantoor Escamp zijn zaterdag 13, 20 en 27 juli van 08.30 uur tot 16.30 uur. De PvdA heeft voor komende donderdag een spoeddebat aangevraagd