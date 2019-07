'Nog deze zomer nieuw bestuur hindoeschool'

De Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag krijgt nog deze zomer een nieuw bestuur. Dat zegt interim-directeur Edu Dumasy. Gisteren dreigde onderwijsminister Arie Slob de financiering stop te zetten als er niet nog dit jaar een nieuw bestuur komt.

De minister nam zijn besluit na de publicatie van een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie. Daarin komen allerlei misstanden aan het licht. De school probeerde de publicatie van het rapport via de rechter tegen te houden, maar dat lukte niet.

Dumasy zegt dat het bestuur van de school, dat er zat toen het rapport werd opgesteld, inmiddels is weggestuurd. Hij neemt nu zelf de honneurs waar, totdat een nieuw bestuur is gevonden. 'We zijn met enkele schoolbesturen in overleg, waaronder ook Lucas Onderwijs.' Deze zomer moet de knoop worden doorgehakt.

Ouders halen kinderen van school

Een aantal kinderen is na de commotie rond de school, door hun ouders ook van school afgehaald. Dumasy wijt dat aan de 'berichtgeving'. Volgens de directeur is er al veel verbeterd. De minister heeft daar dus geen vertrouwen in en dreigt de financiering in te trekken als er niet snel wordt ingegrepen.