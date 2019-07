Mogelijk meer Haagse strandtenten die in de winter open blijven

Den Haag wil meer strandtentexploitanten toestaan om het hele jaar door open te zijn. Aan het begin van 2015 is de gemeente begonnen met een proef met vier strandpaviljoens die ook in de winter openblijven. Wethouder Boudewijn Revis (VVD) wil het aantal 'jaarrond' strandtenten voorzichtig uitbreiden.

Volgens Revis is uitbreiding van de proef goed voor Scheveningen en Kijkduin. 'Het draagt bij aan de ambitie om het strand jaarrond aantrekkelijker te maken voor bezoekers en gebruikers die in de wintermaanden op het strand willen verblijven', schrijft hij aan de gemeenteraad. 'Het biedt meer comfort en plezier voor bezoekers tijdens de wintermaanden.'

Revis erkent dat een deel van de horeca-exploitanten op de boulevard zorgen heeft over de jaarrondexploitatie. Zij zijn al het hele jaar open en ervaren extra concurrentie van de strandtenten. Ook hebben sommige liefhebbers van het strand bezwaren. 'Zo is het strand in de winter niet meer leeg, wat door sommige gebruikers kan worden ervaren als kwaliteitsverlies.'

Voorwaarden

Daarom wil de wethouder uitbreiding alleen onder 'strikte voorwaarden'. Revis: 'Onderdeel van die voorwaarden is dat er voldoende spreiding is over het gehele strand, dat de paviljoens geen verstoring op bestaande commerciële voorzieningen mogen zijn en dat de paviljoens bereikbaar zijn via bestaande wegen en verbindingen. Daarmee komen er dus ook geen vierseizoenenpaviljoens in de buurt van natuurgebieden en het stille strand.'

Na de zomer gaat de gemeente in gesprek met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen om de plannen verder uit te werken.

