'Nieuw bewijs dat verdachte moord Gaslaan eerst is aangerand door slachtoffer'

Waroen C. in de rechtbank | Tekening: Theresa Hartgers

Uit DNA-bewijs blijkt dat de 29-jarige Waroen C., die wordt verdacht van het ombrengen van de 80-jarige Wim in zijn huis aan de Gaslaan in Den Haag, eerst door het slachtoffer is aangerand. Dat zegt Robbert Poort, de advocaat van de verdachte. Hij baseert zich op uitkomsten van onderzoek door het Nederlands Forensische Instituut. Er zou DNA van het slachtoffer op de broek van de verdachte zijn gevonden.

Op 20 oktober vorig jaar bracht Waroen C. een bezoek aan de woning van de 80-jarige Wim. Hij wilde van de man excuses horen voor misbruik dat in het verleden zou hebben plaatsgevonden. Wim was ooit een vriend van de familie van Waroen C. In het huis aan de Gaslaan ging het mis. Wim zou C. in zijn kruis gegrepen hebben. Daarna volgde er een worsteling, waarbij de verdachte zich naar eigen zeggen moest verdedigen.

Tijdens een eerdere zitting bij de rechtbank werd besloten dat er DNA-onderzoek zou worden gedaan op de broek van de verdachte. Volgens zijn advocaat is nu door het NFI vastgesteld dat op het kledingsstuk DNA van de omgebrachte Wim is gevonden. 'Dat ondersteunt het verhaal van mijn cliënt dat er sprake was van aanranding.'

Onderzoek in Pieter Baan Centrum

Volgens de advocaat blijkt ook uit camerabeelden dat het verhaal van Waroen C. klopt. De verdachte heeft zich drie kwartier na de worsteling in de woning aan de Gaslaan zelf bij de politie gemeld. C. zit nog steeds vast voor de moord op de bejaarde Hagenaar. Op dit moment wordt de verdachte onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Almere, om te kijken of hij mogelijk last heeft van geestelijke stoornissen.

De rechtbank besloot vrijdag het verloop van dat onderzoek af te wachten. Ook wordt er nog aanvullend DNA-onderzoek gedaan. Dat moet uitwijzen of de verdachte de tachtigjarige Wim bij de keel heeft gegrepen.