Leiden is even terug in 17e eeuw tijdens de Rembrandt Dagen

Het is zaterdag geen 13 juli 2019, maar 13 juli 1669 in Leiden. Een deel van de stad gaat 350 jaar terug, naar het jaar dat schilder Rembrandt van Rijn overleed. Honderden acteurs en figuranten met historische gebruiksmaterialen brengen de stad tijdens de Rembrandt Dagen terug in de zeventiende eeuw.

Rembrandt is in 1606 geboren in Leiden en groeide er op voor hij naar Amsterdam vertrok. Hij ging naar school en kreeg schildersles in het Pieterskwartier, de wijk rond de Pieterskerk. Daar vindt het feest zaterdag en zondag plaats. Een 'groot historisch theater', noemt de organisatie het. 'Waar Rembrandt nog altijd de weg zou kunnen vinden. Zo weinig is er in die vierhonderd jaar veranderd.'

De acteurs dragen kleding uit de zeventiende eeuw, dat door een groep van 25 naaisters is gemaakt. Ook de omgeving is aangepakt: zelfs verkeersborden, die er in 1669 nog niet stonden, zijn onzichtbaar gemaakt. 'Desnoods doen we er een juten zak overheen', zegt initiatiefnemer Tjeerd Scheffer.

'Het lijk' wordt berecht

Op straat zijn verschillende scènes te zien die te maken hebben met het leven en werk van Rembrandt. Zo staat op Het Gerecht het schilderij 'De Anatomische Les' uit 1632 centraal. Het lijk dat op het schilderij wordt bekeken, is van misdadiger Adriaan Adriaansz.

Zaterdag wordt nagespeeld hoe hij voor zijn dood wordt berecht, nadat hij door de schout-bij-nacht is gearresteerd voor een diefstal. Destijds werd hij opgehangen, maar dat gedeelte wordt anno 2019 overgeslagen. De Rembrandt Dagen zijn zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur te bezoeken. Zaterdagavond is er nog een vaarparade met alle acteurs en figuranten door de Leidse grachten en langs de terrassen.

LEES OOK: Miljoenen krijgen Rembrandtkrant in de bus