Van de hoofdredactie: Met spoed gemeld

We hebben jou als volger van ons nieuws sinds afgelopen week flink bestookt. In jargon: het aantal pushberichten op je app van Omroep West loog er niet om. Niet iedereen waardeert dat. En toch doen we het. Waarom eigenlijk?

Sinds afgelopen maandag zijn we, zoals we hier op de redactie zeggen, wat vaker pushberichten gaan sturen. Onze verhalen komen dan hoor- en zichtbaar bij je binnen op de West-app. Dat doen we niet voor het eerst, die pushes versturen, maar nu wel wat vaker. Vrijdagochtend nog meldden we met gezwinde spoed hoe bliksem het treinverkeer ontregelde. Maar ook de heisa rond de hindoeschool in Den Haag kwam met extra tekst en geluid bij je binnen.

Het zijn de momenten dat we als redactie van jouw regionale omroep onze verhalen extra onder je aandacht willen brengen. Omdat wij vermoeden dat je dat nieuws snel wilt weten. Zodat je bijvoorbeeld je reis kunt veranderen, of omdat je daardoor snel op de hoogte bent van feiten waarvan wij denken dat het een belangrijk gespreksonderwerp gaat zijn.

Geen push-handboek

Omroep West is niet de enige nieuwsbrenger (of partij) die dat doet. Veel andere media doen ook hun best hun nieuws snel bij je binnen te brengen. Hoewel er veel over dit soort notificaties wordt gesproken in journalistieke kring, ligt er geen push-handboek op de redactietafels. Evenmin is er een journalistieke leidraad waar we ons op kunnen baseren. Pushberichten versturen is mensenwerk en inzet van debat.

Ook hier op de redactie van Omroep West. De ene collega vindt dat we te veel pushen, een ander te weinig. De reden dat we het sinds een paar dagen vaker doen, is dat we bijzondere verhalen uit onze regio beter voor het voetlicht willen brengen. Dan gaat het vooral ook om niet 112-gerelateerd nieuws. Uit reacties krijgen we namelijk maar al te vaak te horen dat ons publiek het beu wordt zo vaak leed (ongelukken, calamiteiten) actief te zien worden gebracht. Omdat wij denken dat we ook andere mooie, relevante verhalen te vertellen hebben, sturen we wat vaker pushberichten over dingen die niet met brand of ongelukken hebben te maken.

Zelf instellen

Je hebt overigens zelf de hand in het ontvangen van die notificaties. Op onze app kun je instellen of je deze service van informatievoorziening wel wilt. Je kunt het uitzetten, je kunt kiezen voor het soort nieuws (nieuws, sport) en ook kun je het geluid dat bij de push hoort uitzetten. Dat uitzetten van die notificaties hebben wij liever niet, maar de klant is koning. Vanzelfsprekend.

Wij realiseren ons dat we verwachtingen wekken met wat we met spoed versturen. En dat het aan- of uitzetten van pushberichten gebaseerd is op het vertrouwen van jou in ons, opdat we op de goede momenten aanslaan. We weten dat te veel pushes, of te veel verkeerde pushes, tot ergernis leiden. Dat jij dan kunt afhaken of misschien wel helemaal onze app verwijdert. We moeten raak schieten op het juiste moment en het nieuws dat we brengen moet jou aangaan.

Reageer!

De komende tijd zullen wij extra scherp zijn in wat we wel en niet pushen. En kijken we uit naar wat jij ervan vindt. Jouw reactie, met of zonder spoed, zie ik dan ook graag tegemoet.

Henk Ruijl

Hoofdredacteur Henk Ruijl bespreekt in deze rubriek actuele onderwerpen uit het nieuws van Omroep West. Hoe kwam een onderwerp tot stand? Welke keuzes zijn er gemaakt en waarom? Wat ging goed en wat kon beter? Heb je vragen naar aanleiding van de berichtgeving van Omroep West? Een vraag, kritiek of een compliment? Neem dan contact op via henk.ruijl@omroepwest.nl.