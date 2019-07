'Venus' van Shocking Blue viert 50ste verjaardag: 'Mariska Veres was een schot in de roos'

Het is feest, want het is vandaag precies vijftig jaar geleden dat het nummer ‘Venus’ uitkwam. De Haagse rockband Shocking Blue stond met het nummer in negen landen op nummer één. ‘Je had hem zo in je hoofd, je kon hem snel meebrullen’, verklaart de Delftse muzikant Polle Eduard het succes.

Het is de zomer van 1969 als 'Venus' uitkomt, gezongen door de Haagse Mariska Veres. Het haalt de derde plek in de Nederlandse Top 40 en een paar maanden later wordt het nummer uitgebracht in Amerika, waar het begin 1970 op nummer één staat.

'Het is de droom van iedere Nederlandse band: een hit in Amerika. Zij hebben bewezen dat het kan', zegt Eduard, die vrijdag samen met Erik Bevaart van de stichting Cultuur Support te gast was in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Mariska Veres

Waarom het zo'n succesvol nummer werd? 'Mariska Veres was een schot in de roos', denkt Bevaart. 'Robbie van Leeuwen schreef de nummers, hij kwam met liedjes die direct aansloegen. Het liedje moet kaal -met alleen zang en gitaar- al kracht hebben', zegt Eduard en hij begint te bewegen en te neuriën. 'Het is gelijk dit.'

Rudy Bennet, zanger van The Motions, denkt dat het een combinatie van factoren is geweest. 'Het was het juiste moment, een goede zangeres, een goede uitstraling en een fantastisch liedje dat ook ritmisch sterk is. En dan nog is het altijd maar gissen waardoor het komt, er zijn veel goede nummers die het niet halen.'

In Belgische discotheek

Bennet weet nog precies wanneer hij het nummer voor het eerst hoorde. Dat was in België. 'We hadden met The Motions gespeeld en gingen na afloop naar de discotheek toen het werd gedraaid. Ik vond het te gek, ik zag meteen iedereen meedeinen. Pas later hoorde ik dat het van Shocking Blue was. Fantastisch.'

Hoe het kan dat het in Amerika wel, maar in Nederland nooit een nummer 1-hit is geweest? De mannen staan voor een raadsel. 'Ik kan het niet uitleggen', zegt Eduard. Bevaart beaamt dat: 'Inderdaad: niet uit te leggen.'

LEES OOK: Shocking Blue met Venus in The Handmaid's Tale