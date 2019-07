Noordwijk en Den Haag staan stil bij 50-jarig jubileum maanlanding

Op meerdere plekken in Nederland wordt stilgestaan bij de historische maanwandeling van Neil Armstrong en Buzz Aldrin. Het is volgend weekend, op zondag 21 juli, precies 50 jaar geleden dat zij voet op de maan zetten. Ook in Den Haag en Noordwijk wordt stilgestaan bij deze historische gebeurtenis.

In het Museon in Den Haag is een stuk maansteen te zien, die ook mag worden aangeraakt. In filmzaal Omniversum ernaast draait de film Apollo 11. Die bestaat uit originele archiefbeelden van de voorbereiding, de lancering, de reis naar de maan en terug en de ontvangst op aarde. De IMAX-film wordt vertoond op een rond scherm van 840 vierkante meter.

In het ruimtemuseum Space Expo in Noordwijk zijn in een expositie onder meer een stuk maansteen, gereedschap en apparaten van de maanwandelaars te zien. Ook zijn er speciale lezingen, waaronder van astronoom Frank Israël, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Hij vertelt in zijn lezing waarom de astronauten naar de maan gingen, wat ze daar deden en wat het heeft opgeleverd.

Maansverduistering op vertrekdag

Leuk detail is dat aankomende dinsdag, de dag waarop de astronauten hun reis vijftig jaar geleden startten, een gedeeltelijke maansverduistering te zien is. Om het te zien moeten er wel voldoende opklaringen zijn. Tussen 22.00 uur en 02.00 uur komt de maan deels in de schaduw van de aarde terecht.

