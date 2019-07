ADO-trainer Groenendijk kiest voor Zwinkels als eerste doelman

'Robert heeft het uitstekend gedaan nadat hij vorig seizoen is teruggekomen in de ploeg', zegt Fons Groenendijk. 'Robert heeft betrouwbaar gespeeld en dan is er geen reden voor mij om dat nu weer terug te draaien. De aanleiding is er niet om nu alles weer overhoop te gooien.'

De rol van tweede en derde doelman ligt volgens de ADO-trainer verder nog open. Mike Havekotte verlengde onlangs zijn contract, waardoor het er op lijkt dat Indy Groothuizen zich zal moeten schikken in de rol van derde keeper. Groothuizen heeft eerder aangegeven minuten te willen maken en bij een rol als derde doelman zich samen met zijn zaakwaarnemer te beraden over zijn toekomst in Den Haag.

Speelwijze voor komend seizoen

Groenendijk heeft het trainingskamp ook benut om samen met een aantal 'kernspelers' te praten over de toekomstige speelwijze. In de oefenwedstrijd tegen Kortrijk (0-0) waren daarvan al wat contouren zichtbaar. John Goossens speelde daar centraal op het middenveld en Lex Immers als middenvelder kort achter de spits Tomas Necid.

Al met al kijkt Groenendijk met tevredenheid terug op het afgelopen trainingskamp. 'We hebben heel veel kunnen doen, niet alleen op de trainingen. Maar we hebben ook veel kunnen praten onderling. Met de staf, maar ook met de spelers. Bovendien is het ook leerzaam geweest voor de jonge jongens die we hebben meegenomen. Dus ik vind dat het een positief trainingskamp is geweest.'