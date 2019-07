Politie, brandweer, hondenbrigade: Inbreker van Delfts dak gehaald

Politie, brandweer en de hondenbrigade waren nodig om in de nacht van zaterdag op zondag een inbreker aan de Schieweg in Delft op te pakken. De man dacht aan de politie te kunnen ontsnappen door zich op het dak te verstoppen, maar toen hij zag dat de brandweer een hoogwerker in ging zetten, koos hij eieren voor zijn geld en gaf hij zich over.

De inbreker brak in bij een barbequewinkel. De man had echter de pech dat de eigenaar via camerabeelden kon zien en zag live wat er in zijn winkel gebeurde en belde direct met de politie. Die kwamen met veel man op de zaak af, waardoor de inbreker er snel vandoor moest gaan. De enige optie die hij nog zag om te ontsnappen was snel het dak opklimmen.

De politie ging onder meer met de hondenbrigade op zoek naar de inbreker, maar kon deze niet direct vinden. De politie was er van overtuigd dat de inbreker nog in de buurt moest zijn en liet de brandweer met een hoogwerker komen. De inbreker, die zich ondertussen via het dak verplaatst had naar het pand van de buren, deed bij de komst van de hoogwerker nog een laatste poging te ontsnappen. Na een rondje over het dak gerend te hebben zag hij het kansloze van zijn missie in en kwam hij naar de rand van het dak om zich over te geven.

Onbekende buit

Twee agenten konden met de hoogwerker het dak op om de man aan te houden en mee te nemen naar het politiebureau. De recherche doet nog verder onderzoek naar de zaak, zo was het zondagochtend nog niet bekend of de inbreker er in was geslaagd iets mee te nemen uit de winkel.