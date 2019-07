Gaat hij dicht, of blijft hij open? Discussie over toekomst Turnhal Den Haag

Voorstanders van de Turnhal Den Haag kwamen donderdagmiddag bijeen bij de tijdelijke hal aan de Groen van Prinsterenlaan in Den Haag. De hal moet weg, omdat de gebruikersovereenkomst is afgelopen. De turnvereniging wil de hal graag open houden, terwijl de naastgelegen voetbalclub Hvv RAS pleit voor de afgesproken sluiting. Er lijkt sprake van een conflict, maar volgens Stefan van Dijk van de turnhal is hiervan geen sprake. 'We zoeken een gezamenlijke oplossing.'

De turnhal houdt de gemoederen flink bezig. In 2010 is de hal op het terrein van de voetbalvereniging geplaatst. De hal kreeg een tijdelijke vergunning tot november 2019 met de toezegging aan RAS dat de hal dan weer zou vertrekken. Met de komst van de Sportcampus leek er voldoende ruimte voor turnen in Den Haag te zijn, maar de groei aan leden zette nog steeds door en de stichting Turnhal Den Haag kan niet zonder tweede locatie. Alleen heeft de vereniging nog geen toezegging dat het na november nog steeds gebruik kan maken van de hal. Dus verscheen zaterdagavond een petitie dat de hal open moest blijven. Maar deze komt niet van de stichting. 'Volgens mij is deze opgezet door een oma van een kind van een van de aangesloten verenigingen', vertelt Van Dijk. 'Het tekent de betrokkenheid, maar wij willen zeker geen strijd met de voetbalvereniging.'

Voetbalvereniging RAS zag deze petitie en kwam zondagochtend gelijk met een tegenreactie. Zij startten een petitie waarin juist om handtekeningen werd gevraagd voor de sluiting van de turnhal. De club groeit de laatste jaren gestaag en heeft niet meer voldoende aan de twee velden die de club nu heeft. 'Wij zijn niet tegen de turnsters, maar zien wel dat het kunnen groeien als vereniging wordt belemmerd als op dezelfde plaats een definitieve hal zal komen', zegt voorzitter Mark Voogd.

Gezamenlijk belang

De twee petities die kort na elkaar online zijn verschenen suggereren een strijd tussen de beide partijen om handtekeningen. Toch is dit niet het geval bezweren beide besturen. 'Ik heb een prettig contact met de voorzitter van RAS', zegt Van Dijk. 'We beseffen dat als Den Haag in inwonertal wil groeien dat er huizen bij moeten komen, maar er moeten ook sportfaciliteiten blijven. In plaats van een strijd tegen elkaar om de hal, wijzen we juist op ons gezamenlijk belang, namelijk zoveel mogelijk kinderen kunnen laten sporten.'

Ook Voogd geeft aan dat hij met de turners in gesprek is om een oplossing te vinden voor het probleem. 'Wij zijn als vereniging niet tegen een definitieve hal, alleen graag op een plek waarbij we beide kunnen profiteren van de investering. We zijn dan ook op zoek naar een alternatief, wat misschien ook de gezamenlijkheid kan bevorderen. Denk hierbij aan kleedkamers voor RAS in de nieuwe hal. Ook zouden wij voor de mini's graag in de wintermaanden gebruik willen maken van een hal, zodat de kleintjes altijd kunnen trainen.'

Andere locatie

Een nieuwe hal op een andere locatie is iets waar Van Dijk ook voor pleit. 'Het is voor ons duidelijk dat de tijdelijke hal weg moet, en wij houden hier ook helemaal niet aan vast. Alleen willen we niet dat de hal gesloopt gaat worden voordat we een nieuwe faciliteit hebben. De turnsport in Den Haag groeit, zowel op gebied van topsport als breedtesport. De campus en de turnhal zitten bijna helemaal vol, dus het is bewezen dat we een tweede hal nodig hebben. Hoe, daar kunnen we over praten. Dit kan in een nieuwe sporthal waar een turnhal in komt te zitten. Of op een andere locatie. Wij gaan hierover graag in gesprek met de gemeente en RAS. Want uiteindelijk willen we allebei hetzelfde, namelijk al die kinderen laten sporten.'

