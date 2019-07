Deuren Maeslantkering sluiten 14 september voor jaarlijkse test

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland gaat zaterdag 14 september dicht voor de jaarlijkse test. Dat maakt Peter Persoon van het Keringhuis bekend in het Omroep West-programma Knooppunt Holland. Tijdens de test wordt gekeken of de twee enorme beweegbare deuren, die de regio moeten beschermen tegen hoog water, goed werken.

De laatste keer dat de Maeslantkering uit noodzaak dicht moest, was op 3 januari 2018. De deuren werden toen voor het eerst in jaren gesloten vanwege storm en hoog water. Volgens Persoon was de sluiting van de Measlantkering een unieke ervaring. 'Het geeft je gewoon een adrenalinekick. Je moet het vergelijken met ergens wereldkampioen in worden. Dat gevoel.'

De jaarlijkse sluiting van de kering ziet Persoon daarom als training voor wanneer de deuren echt uit noodzaak moeten sluiten. 'We zijn altijd aan het trainen en sluiten daarom altijd half september de deuren als test. Als je het niet verder vertelt... dit jaar zal het op 14 september zijn', verklapt Persoon.

Massieve barrières

De testsluiting trekt ieder jaar duizenden mensen. Dit jaar zal het sluitmoment rond 15.10 uur plaatsvinden. Gedurende de dag is er een programma voor jong en oud en zullen er rondleidingen over het terrein van de Maeslantkering plaatsvinden.

De twee enorme deuren waaruit de Maeslantkering bestaat zijn eigenlijk twee drijvende pontons die leeg naar hun plaats kunnen worden gebracht. Daar aangekomen lopen ze vol water, zodat massieve barrières ontstaan. Als de kering weer moet opengaan, worden de deuren leeggepompt en worden ze naar buiten bewogen.



