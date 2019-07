Zoektocht naar vermiste onderzeeër uit Tweede Wereldoorlog zonder succes

Het is Ben Stiefelhagen niet gelukt de laatste vermiste Nederlandse onderzeeboot uit de Tweede Wereldoorlog te vinden. Tien dagen lang was de Poeldijker de expeditieleider van een team van 28 duikers en gingen ze tussen Engeland en Noorwegen op zoek naar Hare Majesteit O-13. Zonder succes. Hoewel ze een andere duikboot wisten te vinden, kwamen ze zondagmiddag met lege handen terug in de Scheveningse haven.

De O-13 is de laatst overgebleven vermiste Nederlandse onderzeeboot uit de Tweede Wereldoorlog. De onderzeeër vertrok op 12 juni 1940 met 34 bemanningsleden uit de haven van het Schotse Dundee en voer richting de Noorse kust om Duitse oorlogsschepen te onderscheppen. Vervolgens werd er niets meer van de onderzeeboot vernomen. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar meest waarschijnlijk is dat de onderzeeboot is overvaren door een Poolse onderzeeboot of dat het is gevaren op een mijn. Vandaar dat een team van organisatie Duik de Noordzee Schoon sinds 2011 op zoek is naar deze onderzeeboot.

De precieze toedracht zal pas duidelijk worden als de onderzeeboot gevonden wordt. Het is de reden dat een team van Duik de Noordzee schoon het gebied heeft afgezocht in een poging de boot te vinden. Ben vertelt op Radio West over de reis die zondagmiddag tot een einde kwam. 'We hebben de O-13 helaas niet gevonden. We weten dat er ongeveer drieduizend posities zijn waar hij mogelijk zou kunnen liggen. Hiervan hebben we er 75 afgevinkt waarvan we nu weten dat hij in ieder geval niet ligt.'

Poolse onderzeeboot

Stiefelhagen trof wel een andere onderzeeboot aan. 'We weten niet waar deze onderzeeboot vandaan komt. Wel is duidelijk dat deze uit de Tweede Wereldoorlog komt, maar dit kan een Duitse onderzeeër zijn, maar hij kan ook uit een ander land komen. Dat gaan we nu onderzoeken. Er wordt ook een Poolse onderzeeboot vermist, die was eveneens naar Schotland uitgeweken om met de geallieerden te vechten.'

Het vinden van de O-13 was het hoofddoel van de reis, en hoewel deze niet is gevonden was de tocht volgens Ben niet helemaal zonder succes. 'We hebben met een team van 28 duikers en ieder wrak dat we bezoeken halen we de netten af, de lijnen af, plastic af en er worden foto's en video's gemaakt. We hebben hele mooie video's van de Noordzee en we willen aan de Nederlanders laten zien hoe belangrijk de Noordzee is voor Nederland. Als het slecht gaat met de Noordzee gaat het ook slecht met je land.'

