Remyo (28) na hersenbloeding sterker dan ooit en wint 10 van Noordwijk

Het verhaal van Remyo is bijzonder. Drie jaar geleden kreeg de 28-jarige Noordwijker een hersenbloeding en lag hij twee weken in coma. Nadat hij ontwaakte was het eerste waar hij weer mee bezig was het hardlopen. Zijn terugkeer op zijn oude niveau duurde langer dan hem lief was, maar nu is hij echt weer terug. En liep hij met 31.14 een halve minuut sneller dan hij ooit had gedaan op de tien kilometer. 'Als je een PR loopt dan moet je altijd tevreden zijn, maar aan deze wedstrijd heb ik een extra goed gevoel overgehouden.'

De 10 van Noordwijk was een doel op zich voor Remyo, ook al is het niet zijn favoriete afstand. 'Het is een mentaal dingetje. Op een of andere manier ben ik op de tien kilometer minder goed dan op de 5 kilometer of de halve marathon. Ik verbaas me daar ook wel eens over, maar misschien komt dat nog. Ik ben blij dat ik nu een PR heb gelopen en op de lange termijn wil ik de 10 kilometer onder de 31 minuten lopen.'

Extra zwaar

De omstandigheden in Noordwijk waren verre van ideaal voor Remyo. 'Er stond best een windje, maar gelukkig had ik die de eerste vijf kilometer tegen en kwam die op de terugweg van de goede kant. Ik liep ook nog eens het grootste gedeelte van de wedstrijd alleen op kop, ook omdat ik iets te hard van start ben gegaan. Dat maakte het wel extra zwaar. Loop je in een groep dan kun je vaak toch nog wat dieper gaan, maar gelukkig kwamen ze er niet meer bij.'

De Noordwijker liep de wedstrijd niet alleen om een scherpe tijd neer te zetten, maar ook om geld op te halen voor de Edwin van der Sar Foundation. Dit goede doel zet zich in voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking, wat door zijn hersenbloeding extra speciaal is voor Remyo. 'Ik heb in totaal 2500 euro opgehaald', vertelt de Noordwijker. 'Ik heb hierdoor extra toegeleefd naar de wedstrijd en moet zeggen dat ik de dagen voor de 10 wel zenuwachtig was. Ik wilde zo graag eerste worden. Gelukkig heb ik de nacht voor de race wel goed kunnen slapen en me goed voor kunnen bereiden.'

Nederlands kampioenschap

De 10 van Noordwijk winnen was maar een van de doelen die Remyo zich heeft gesteld, want er staat nog meer moois op het programma. 'Volgende week zaterdag is het Nederlands kampioenschap op de 5.000 meter. Hier hebben zich veertig mensen voor ingeschreven, maar alleen de beste twintig mogen mee doen. En volgens mij zit ik net op het randje of ik wel of niet mee mag doen. Als het goed is wordt de startlijst in de komende dagen bekendgemaakt. Dus het is hopen dat ik mee mag doen.'

Voor na het NK heeft Remyo ook al een doel, want 20 oktober 2019 staat al lange tijd omcirkeld in zijn agenda. Dan gaat hij de marathon lopen. 'De magische marathon', verbetert hij lachend. Het is voor het eerst dat hij de 42 kilometer gaat lopen en het hoofddoel voor de rest van de zomer. 'Ik loop tussendoor nog wel twee wedstrijden over 10 kilometer, maar die zijn van minder belang. De trainingen zullen vooral in het teken staan van de marathon. En van het genieten van het lopen, want dat is het belangrijkste.'

