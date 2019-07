Familie Anja Schaap bedankt hulpdiensten met opgehaald geldbedrag

'We zijn iedereen enorm dankbaar voor alle hulp', aldus Jacolien Schaap. Haar zusje Anja werd vermist nadat ze in de nacht van 28 op 29 mei café In den Blauwen Bock verliet. Op camerabeelden was te zien dat ze die bewuste nacht nog enkele uren door Katwijk rondliep. Haar tas werd later gevonden in een sloot op haar route naar huis.

Wekenlang zochten de politie, kustwacht, brandweer, KNRM, Staatsbosbeheer en het Veteranen Search Team naar de Katwijkse vrouw. Op 18 juni wordt haar lichaam door een Duitse schipper gevonden in zee bij de Waddeneilanden.

Nog steeds geen duidelijkheid

Nog altijd is onduidelijk wat er met de vrouw is gebeurd. De familie is niet alleen de hulpdiensten dankbaar. Veel mensen uit de omgeving leefden mee met het gezin. Jacolien: 'We zijn dankbaar voor het meeleven van zoveel mensen.'

