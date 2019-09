5G als eerste in Den Haag: vijf vragen over het nieuwe supersnelle netwerk

Den Haag krijgt als eerste het nieuwe supersnelle 5G-netwerk. Daarom protesteren maandagmiddag enkele honderden mensen in de stad tegen 5G-internet. Maar wat is het voordeel van 5G ten opzichte van 4G, is het schadelijk en waarom is juist Den Haag de stad waar 5G als eerste wordt uitgerold? Vijf vragen over het nieuwe mobiele netwerk.

1. Wat is 5G?

5G is de opvolger van het huidige 3G en 4G. Internet dus. De verbinding is stabieler en sneller, volgens T-Mobile: 'Het heeft veel meer bandbreedte. Filmpjes worden meteen gestart. Je hoeft niet te wachten tot ze zijn geladen.' 5G biedt ook de mogelijkheid om veel meer apparaten gelijktijdig aan te sluiten op een netwerk.

De masten die nu voor 3G en 4G worden gebruikt kunnen geschikt worden gemaakt om ook 5G te ondersteunen. 'In het begin is het niet nodig om extra masten neer te zetten', vertelt Toon Norp, 5G-onderzoeker bij TNO. 'Dat is vaak een aanname. Misschien dat er later behoefte is aan extra basisstations op zeer drukke locaties, maar voor de uitrol is dit niet nodig.'

2. Is 5G schadelijk?

'Ik denk dat de mensen die maandag in Den Haag demonstreren al gezondheidsklachten hebben', vertelt Monique Beerlage. Beerlage is algemeen secretaris van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. 'Ze zien 5G als een kapstok voor hun klachten. Ze denken dat het daardoor komt.'

'Vooralsnog is er geen bewijs dat 5G schadelijk is', vervolgt Beerlage. 'Als je je telefoon tegen je oor houdt, komt er warmte je lichaam binnen via het zendsignaal. Dat kan effect op je lichaam hebben. Daarom moet die warmteontwikkeling bij zendmasten en je telefoon beneden een bepaald niveau blijven.'

'Natuurlijk wordt er steeds meer gebruik gemaakt van mobiele netwerken. Niet alleen door mensen maar ook door apparaten die daardoor in verbinding staan. Mogelijk is er een kans van toename op hersentumoren bij intensief mobiel gebruik. Maar dat is nooit bewezen, ook niet bij 4G', zegt Beerlage.

3. Waar gaan we het voor gebruiken?

De gemeente Den Haag wil het netwerk gebruiken voor haar Smart City-strategie. Dit houdt in dat de gemeente vaker ICT inzet om de kwaliteit van leven in de stad te verbeteren. Zo zijn er lantaarnpalen op Scheveningen uitgerust met een bewegingssensor en beveiligingscamera's. De politie krijgt voorrang op het 5G-netwerk ten opzichte van andere groepen, zodat agenten sneller kunnen handelen.

Ook voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad wordt steeds meer gebruik gemaakt van data. Verkeerslichten, sensoren in de weg en wegwerkvoertuigen kunnen steeds actuelere informatie verzenden. Om deze groeiende hoeveelheid aan informatie snel en goed in te kunnen zetten voor de optimale route-informatie is het 5G-netwerk noodzakelijk.

4. Vanaf wanneer werkt 5G in Den Haag?

T-Mobile wil als eerste een 5G-netwerk in Nederland uitrollen. Het is de bedoeling dat Den Haag de eerste stad wordt waar dit gebeurd. 'Aan het eind van de zomer willen we een 5G-lab openen. Het kan zomaar eerder, maar we zijn afhankelijk van externe partijen. Als we na de frequentieveiling de frequentie hebben aangekocht, kunnen we het in het tweede kwartaal van 2020 uitrollen', zegt T-Mobile.

5. Kan iedereen gelijk gebruik maken van 5G?

Het duurt nog wel even voor je met je mobiele telefoon echt profijt hebt van 5G, zegt Norp van TNO. 'De frequentie waarmee mobiele telefoons veel sneller kunnen downloaden is nu nog niet beschikbaar in Nederland. Dat zal vanaf 2022 pas mogelijk zijn.' Nu is 5G vooral op zakelijk gebied interessant. T-Mobile nodigt daarom vooral bedrijven uit om zelf met nieuwe toepassingen van 5G te komen.

Ook de telefoons die we nu gebruiken zijn volgens Norp nog niet klaar voor het 5G-netwerk: 'Er zijn al wel telefoons die dit ondersteunen, maar die liggen in Nederland nog niet echt in de winkel. Als je volgend jaar een geavanceerd mobieltje koopt is de kans groot dat het er wel op zit.' Als je dus van het netwerk gebruik wilt maken, is je huidige smartphone daar niet geschikt voor. In onder andere Zuid-Korea, Verenigde Staten en Groot-Brittannië is al een 5G-netwerk.

