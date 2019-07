Zoon slachtoffer fatale steekpartij Albardastraat: 'Hoe moet ik zonder mijn vader leven?'

‘Ik heb nog zoveel vragen…’ In een emotionele verklaring liet de zoon van de man die 16 september werd doodgestoken in een huis aan de Albardastraat in de Haagse Vruchtenbuurt dinsdag weten hoe moeilijk hij het heeft met het verlies van zijn vader. 'Wat is er met hem gebeurd? Hij was mijn beste vriend…’

Het slachtoffer werd neergestoken door zijn buurman, Jerry van den B. Justitie wil hem laten vervolgen voor moord. Volgens Van den B. viel zijn buurman hem thuis aan en móest hij zich wel verdedigen. Beide mannen zouden op 16 september dronken zijn geweest. Van den B. was net in de Albardastraat komen wonen en was bij zijn buurman op bezoek om kennis te maken, maar dat liep gigantisch uit de hand.

Tijdens de rechtszaak benadrukte Van den B. dinsdagochtend dat hij in paniek was toen zijn buurman aan het eind van de avond van stemming veranderde. 'Het leek alsof de duivel in hem zat.' Zijn buurman zou volgens hem door het dolle heen zijn geweest. 'Ik was doodsbang, hij zou mij vermoorden.' Zijn buurman zou hem hebben geslagen en het mes hebben gepakt. Toen het mes viel, zou Van den B. het hebben overgenomen.

'In de angst heb ik besloten te steken', benadrukte Van den B. dinsdag. Hij zei dat hij zich één steekbeweging kan herinneren, maar het slachtoffer blijkt negen steekwonden te hebben gehad. Een van die steekwonden – een forse insteek van elf centimeter – zou hebben geleid tot de dood van zijn buurman. Op de vraag waarom hij het slachtoffer in de hals stak, antwoordde Van den B. dat hij ‘zomaar heeft gestoken’. Justitie gelooft dit niet. Tijdens de zitting werden de beelden getoond van de reconstructie die eerder plaatsvond.

'Hij stond voor iedereen klaar'

De zoon van het slachtoffer liet in een verklaring weten dat hij 'zoveel vragen heeft' over de dood van zijn vader. Hij omschreef hem als zijn 'beste vriend'. 'Hij had twee gouden handen. Hij deed altijd voor iedereen klusjes.' Volgens hem was zijn vader 'niet perfect', maar stond hij voor iedereen klaar'. 'Hij heeft mij zoveel geleerd, maar niet hoe ik zonder hem zou moeten leven. Alles lijkt zo zinloos nu...' Volg hier de tweets van verslaggever Miranda van Dam:

