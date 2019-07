Na vier jaar knokken is droom werkelijkheid: Zoetermeer heeft grootste buitenfitnessruimte

Het was de droom van de Zoetermeerse sporter Jasper Harteveld: een buitensportpark, voor iedereen gratis toegankelijk. Goed voor de gezondheid van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en nog gezellig ook. Harteveld knokte er vier jaar voor en het lukte: de grootste buitenfitnessruimte van Zuid-Holland is geopend.

Een doordeweekse dag om 12.00 uur 's morgens: drie basisschoolkinderen zitten op fitnessapparaten, een clubje ouderen is samen aan het trainen, een 15-jarig meisje is freerun-oefeningen aan het doen en een oudere man is met zijn fysiotherapeut aan het revalideren in het beweegpark. Een paar dagen na de opening is de fitnessruimte al hartstikke bekend.

Een 10-jarige jongen is serieus zijn schuine buikspieren aan het trainen. 'Ik vind het super hier. Het is vlakbij school en in de pauze gaan we dan met een aantal hierheen.' Een man in spijkerbroek en trui doet na zijn wandeling rond de Noord Aa nog wat oefeningen. 'Ik heb mijn twee sportschoolabonnementen opgezegd. Ik kan hier van 's morgens vroeg tot 's avonds laat terecht.'

15.000 euro tekort

Jasper Harteveld heeft het park opgezet naast het gebouw van hardloopvereniging Road Runners. Vier jaar geleden ontstond het plan en nu is het realiteit. Hoewel het er een half jaar geleden slecht uitzag. Harteveld: 'Ik had sponsors én de gemeente Zoetermeer zover om mee te doen, maar ik miste nog 15.000 euro voor onder meer het parkeerterrein. Gelukkig vindt de gemeente dit project zo belangrijk voor de gezondheid van Zoetermeerders dat ze nog een keer bijsprong.'

In zes weken tijd is het hele park met behulp van vrijwilligers van de Road Runners gebouwd. Samen met Harteveld zorgen zij ook voor het schoonhouden van het terrein, het toezicht en de veiligheid. En ook de wijkagent loopt regelmatig even langs.

Samenwerking orthopedisch revalidatiecentrum

Het park is ook een uitkomst voor de orthopedische kliniek van Reinier de Graaf. Fysiotherapeuten en patiënten komen hier revalideren. 'Het is weer eens wat anders dan binnen in een zaal je oefeningen doen', zegt iemand met een knieblessure. 'Lekker in de buitenlucht en door de toestellen doe je andere oefeningen dan binnen.'

Het beweegpark is een park volgens het concept van oud-atlete Olga Commandeur met een jeu de boulebaan, een 100 meter lange inloopbaan, met in het hart van het park een fitness bootcamp en een freerunparcours. Inmiddels is er in de regio al belangstelling om iets dergelijks ook te realiseren in Rijswijk, Leiden en Alphen.

