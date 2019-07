Kruispunt op de Binckhorst twaalf dagen dicht

Tijdens die werkzaamheden is het vaak drukke punt volledig afgesloten voor verkeer. Er wordt dan 24 uur per dag doorgewerkt zodat de kruising donderdagochtend 1 augustus om 05.00 uur weer open kan. Volgens de gemeente blijven alle bedrijven op de Binckhorst tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Het verkeer wordt in deze periode omgeleid. Doorgaand autoverkeer tussen de A12, de Neherkade en het centrum wordt omgeleid via de Supernovaweg, Schenkviaduct of Weteringkade, Rijswijkseplein, Rijswijkseweg en de Neherkade. Het bestemmingsverkeer in de Binckhorst wordt omgeleid via de Zonweg en Supernovaweg.

Fietsers

Fietsers en voetgangers worden langs de werkzaamheden geleid. Fietsers op de Binckhorstlaan in de richting van Voorburg worden omgeleid via de Supernovaweg en Mercuriusweg. De buslijnen 46, 26P en 28P rijden een aangepaste route. Een aantal haltes komt tijdelijk te vervallen of wordt verplaatst.

De Rotterdamsebaan is de nieuwe grote nieuwe ontsluitingsweg van Den Haag. Die gaat van het knooppunt Ypenburg naar de Binckhorst. De weg wordt over een jaar in gebruik genomen.

