Drie jaar cel voor Haagse Syriëganger

De rechtbank in Rotterdam heeft de 23-jarige Haagse Syriëganger Maseh N. veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Het wordt de man zwaar aangerekend dat hij lid is geworden van Islamitische Staat (IS), vlak na het uitroepen van het kalifaat.

Maseh N. komt uit Den Haag en vertrok in 2015 naar Syrië. Zijn moeder gaf hem als vermist op. Bij zijn terugkeer naar Nederland, in november 2018, werd hij gearresteerd.

Volgens de rechtbank was in die tijd het misdadig en terroristisch karakter van IS bekend. Na zijn aankomst in het kalifaat zou Maseh N. trouw hebben gezworen aan IS. Hij stond ook op de loonlijst van de organisatie en had een identiteitsbewijs van IS.

Vrijwillig vertrek uit strijdgebied

Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat de man ook daadwerkelijk mee heeft gevochten met IS. De rechtbank hield in het vonnis ook rekening met het vrijwillige vertrek uit het strijdgebied en met het feit dat de man inmiddels afstand heeft genomen van het gedachtegoed van IS.

Het Openbaar Ministerie (OM) had twee weken geleden zes jaar gevangenisstraf geëist. 'De verdachte heeft bijgedragen aan gruwelijke terroristische misdrijven die in Syrië en Irak worden gepleegd', aldus de officier van justitie.

