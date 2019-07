Leidse flatbewoners boos over noodwoningen voor hun raam

De bewoners van twee flats in Leiden zijn woest over plannen van de gemeente om noodwoningen in hun gezamenlijke tuin neer te zetten. Veel bewoners raken dan hun uitzicht kwijt, maar ze zijn ook bang voor overlast.

'De mensen die hier dan zouden komen, daar zitten we niet op te wachten', zegt flatbewoner Chris Jongeleen. Hij doelt daarmee met name op voormalig daklozen en ex-verslaafden die in de noodwoningen wonen. Ze wonen nu nog aan de Sumatrastraat, maar daar moeten de zestien noodwoningen weg voor nieuwbouw. 'Het is nog maar afwachten hoe zij zich hier gaan gedragen. Wij vinden dit gewoon niet de juiste locatie.'

D66, GroenLinks en Partij Sleutelstad in de Leidse gemeenteraad vinden het ook geen geschikte plek. Maarten Kersten van Partij Sleutelstad stelt ook dat het college van burgemeester en wethouders dit plan niet zomaar kan uitvoeren zonder goedkeuring van de gemeenteraad. 'Wij willen dat de gemeenteraad hierover gaat beslissen', zegt Kersten. 'Maar daar zijn ze bang voor, want dan moeten ze het plan weer herzien.'

Onderzoek gaat door

Verantwoordelijk wethouder Marleen Damen (PvdA) zegt de zorgen van de bewoners te begrijpen, maar gaat door met het onderzoek naar de haalbaarheid van het plan. 'Ik zit hier 22 jaar met uitzicht en dat ben ik straks gewoon kwijt', zegt Jongeleen.

Een andere buurtbewoner vult aan: 'Iets verderop aan de Vliet is nog ruimte zat over. Zet die mensen dan daar neer. Ik weet niet of ze het nou er doorheen gaan drukken of niet, maar de mensen hier staan in ieder geval op hun achterste benen.'

