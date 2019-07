West Wekker: Nijmeegse Vierdaagse begint en maansverduistering te zien

REGIO -

Goedemorgen! Dit is de dag dat de islamitische jaartelling begint in het jaar 622 van ónze jaartelling; de dag in 1401 dat Jacoba van Beieren wordt gedoopt (ze is later gravin van Holland, woont enige tijd in Gouda en ligt begraven op het Binnenhof in Den Haag); en de dag dat Apollo 11 in 1969 wordt gelanceerd richting de maan. Maar wat gebeurt er vandaag? Dit lees je in de West Wekker.