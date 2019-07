Raymond van Barneveld in de problemen door vergeten koffer: 'Ik ben in shock'

Darter Raymond van Barneveld dreigt niet mee te kunnen doen aan het Players Championship in Barnsley dat dinsdag op het programma staat. Zijn bagage is namelijk achtergebleven op Schiphol, laat de Haagse oud-wereldkampioen weten.

Tot in de nacht was 'Barney' op het vliegveld van Manchester om een oplossing voor het probleem te verzinnen. 'Ik ben in shock', laat hij weten op Twitter. 'Ik heb nu geen broeken, geen dartsshirt en geen darts.' Dartspijlen mogen niet worden meegenomen als handbagage, omdat ze worden gezien als wapens.

Van Barneveld had over de verloren koffer contact met de luchtvaartmaatschappij, maar die kan hem volgens hem ook niet helpen. 'Het lukt niet om de koffer op tijd bij me te krijgen. De eerstvolgende vlucht arriveert om 10.20 uur en dan moet de koffer nog naar het hotel gebracht worden.'

WK

Het meedoen aan dit soort Players Championships is erg belangrijk voor Raymond van Barneveld om te stijgen op de wereldranglijst. De Hagenaar is de afgelopen maanden ver weggezakt op de worldranking. Het gevolg daarvan is dat hij aan veel grote toernooien niet meer mag meedoen.

'Barney' neemt na dit jaar afscheid als topdarter. Dat wil hij doen tijdens het WK in december. Maar om zich daarvoor te plaatsen, moet hij nog een flinke sprong op de wereldranglijst maken.