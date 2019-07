TU Delft wil achtste wereldtitel zonneracen: 'We hebben de lichtste auto ooit'

Het Vattenfall Solar Team van de TU Delft gaat op voor haar achtste wereldtitel. Om dit te bereiken heeft het team een zonneracewagen gemaakt die lichter is dan ooit. Dinsdagmorgen wordt het ontwerp aan het grote publiek gepresenteerd. Met 135 kilo is NunaX de lichtste auto die ooit gebouwd is. Helemaal uniek is de constructie die er voor zorgt dat de auto extra gebruik maakt van de zijwind. 'We rijden een beetje zoals een zeilboot op de wind vaart', legt technisch manager Bruno Martens uit.

Het bijzondere ontwerp moet in oktober leiden tot de achtste wereldtitel in het zonneracen. De wedstrijd wordt elke twee jaar in het zuiden van Australië gehouden. De teams moeten zo snel mogelijk het parcours van 3000 kilometer door de outback afleggen. Dit gebeurt op de openbare weg, dus moeten de auto's aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen.

De TU Delft deed negen keer eerder mee aan het wereldkampioenschap. Het Delftse team won zeven keer en werd twee keer tweede. Toch benadrukt technisch manager Bruno Martens dat het geen zekerheidje is dat het Delftse team de titel gaat prolongeren in Australië. 'De regels rond het zonneracen zijn de afgelopen jaren amper veranderd. Waar auto's tijdens de eerste races nog heel erg verschillend konden zijn, merk je dat teams bij elkaar afkijken en de auto's steeds meer op elkaar beginnen te lijken. Het komt dus meer dan ooit aan op innovatie: de slimme snufjes maken het verschil.'

Aerodynamisch ontwerp

Nieuwe snufjes heeft het Vattenfall Solar Team zeker weer bedacht. De zestien studenten uit het team zetten hun studie allemaal voor minimaal anderhalf jaar aan de kant om mee te kunnen doen aan dit prestigieuze evenement. Met elkaar hebben ze de auto ontworpen, gebouwd en gaan ze er in oktober mee racen.

De vorige editie werd door de Delftse universiteit gewonnen met een klein model. Met de nieuwe auto heeft het team hierop voortgeborduurd. Elk onderdeel werd opnieuw ontwikkeld zodat het nog lichter en kleiner is. Elke gram was van belang. Het resultaat: een auto van 135 kilo. 'Dit is de lichtste auto ooit, tenzij de concurrentie met een nog lichter model komt.'

Duwtje in de rug

Toch is het gewicht niet het belangrijkste wapen van het team. Het nieuwe aerodynamische ontwerp moet de TU Delft aan de achtste wereldtitel gaan helpen. 'Tijdens de vorige race ontdekten we dat de kleine Nuna9 flink profiteerde van de harde zijwind die we altijd hebben in het zuiden van Australië', vertelt Martens.

'Ditmaal hebben we daar in het ontwerp specifiek rekening mee gehouden. De canopy en wielkappen zijn zo gevormd dat de auto bij zijwind als het ware een duwtje in de rug krijgt. We maken met deze auto dus niet alleen gebruik van zonne-energie, maar ook een beetje van windenergie. Een beetje zoals een zeilboot op de wind vaart.'