12-jarige Zoey loopt samen met 75 kinderen Nijmeegse Vierdaagse

Na maanden training is het eindelijk zover: de 12-jarige Zoey Snabel uit Den Haag is dinsdagochtend begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. 'Ik loop al sinds januari ongeveer en probeer elk weekend 25 kilometer te lopen.'

Zoey maakt onderdeel uit van het V-team, dit is een groep jongeren tussen de twaalf en dertien jaar die elke dag 30 kilometer lopen. 'Het zijn 75 kinderen en staat voor 75 jaar vrijheid in Nederland en we staan voor vrijheid, vriendschap en vrede op aarde en het is gewoon een hele leuke groep', legt Zoey uit.

Het is niet de eerste keer dat Zoey de vierdaagse aflegt, maar wel de eerste keer dat ze hem zelf moet lopen. De moeder van Zoey vertelt: 'Mijn twee jongste kinderen, waaronder Zoey, hebben hem stilzwijgend gelopen, want ik was tijdens de vierdaagse zwanger.' Zij heeft de vierdaagse al 25 keer gelopen. Zoey heeft de wandelgenen dus niet van een vreemde. Het is dus ook niet vreemd dat het meisje al praat als een volwassen loopster. 'Je krijgt de kilometers in de benen, zodat het heel makkelijk wordt om heel veel kilometer te lopen.'

Nog een paar dagen

De minimumleeftijd om mee te doen aan de Nijmeegse Vierdaagse is 12 jaar, waardoor er niet veel kinderen zijn die meedoen aan de wandeltocht. Zoë krijgt dan ook regelmatig opmerkingen over haar hobby. 'Ze geloven het vaak niet. Of tenminste, ze geloven het wel maar dan doen ze alleen maar heel raar erover. Ik denk dan maar, nog een paar dagen en dan ben ik er vanaf.'

