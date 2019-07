Brandweer sloopt pand bij grote brand; vuur inmiddels onder controle

In een kantoorpand van Kiwi Electronics in de Steenplaetsstraat in Rijswijk is dinsdagochtend een grote brand uitgebroken. Inmiddels is de brand onder controle. Vanwege de rook en hitte kon de brandweer het gebouw niet in. Daarom is voorgevel uit het pand gehaald, zodat er vanaf buiten geblust kan worden.

De brand ontstond rond 09.00 uur. Er kwam veel rook vrij en daarom adviseerde de brandweer deuren en ramen te sluiten. Inmiddels heeft de brandweer dat advies opgeheven: 'Als je geen brandlucht meer ruikt, kan je gewoon de ramen opengooien om even te luchten', aldus de woordvoerder.

Volgens de woordvoerder is de brand ontstaan in een printer. De aanwezigen in het pand zijn geëvacueerd en omliggende gebouwen zijn ontruimd. Een persoon is door de ambulance nagekeken vanwege rookinhalatie. De brandweer hield de omliggende panden nat om te voorkomen dat de brand oversloeg.

Eigenaar was aanwezig op het moment van de brand

Rogier Kerstens, directeur van Kiwi Electronics, was aan het werk toen de brand ontstond. Hij was alleen in het gebouw: 'Ik had de laserprinter aangezet en toen sloegen de stoppen door', vertelt hij. 'Met die laserprinter wordt onder meer hard plastic gesneden, zoals harde kunststof ramen. Daar zit een beveiligingsmechanisme op, maar dat heeft toch vlam gevat. Ik snap wel dat de brandweer heeft geadviseerd om deuren en ramen te sluiten, want het is giftig spul en zeker als het brandt,' aldus Kertens.