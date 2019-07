Opluchting bij Raymond van Barneveld: 'Iemand bracht me exact dezelfde darts en shirt'

Van Barneveld dreigde het toernooi mis te lopen nadat zijn koffer maandag was achtergebleven op Schiphol. Hij verbleef tot in de nacht op het vliegveld in Manchester om hier iets voor te regelen, maar dat lukte niet. Daarop verstuurde hij een noodkreet via social media.

'Inmiddels heeft iemand me soortgelijke darts als die van mij en een dartsshirt gebracht. Van een andere darter mag ik een pantalon lenen', twittert Van Barneveld dinsdagochtend. De vliegtuigmaatschappij zet intussen alles op alles om zijn koffer waarin zijn dartsshirt, zijn eigen dartspijlen - die niet als handbagage meemogen in een vliegtuig - en zijn pantalon zitten alsnog te bezorgen in zijn hotel. Van Barneveld bedankt zijn volgers voor alle hulp die hij via Twitter heeft gekregen. 'Darts brings people together.'