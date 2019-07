Twintig miljoen euro tegen bodemdaling Groene Hart

Het Rijk en acht lokale overheden investeren twintig miljoen om bodemdaling in het Groene Hart tegen te gaan. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. 'Een mijlpaal in de strijd tegen bodemdaling', aldus woordvoerder Kees Verkade.

Scheuren in de muren, klemmende ramen en deuren en hoog water onder vloer: de gevolgen van bodemdaling zijn wel zowel in steden als op het platteland steeds vaker merkbaar. Vooral in veen- en kleigebieden is bodemingdaling een groot probleem. Het Groene Hart is zo'n veengebied en daar klinkt de roep om actie dan ook al langer.

Het ziet ernaar uit dat er gehoor wordt gegeven aan die oproep. De minister maakte dinsdag bekend dat er twintig miljoen euro beschikbaar komt voor projecten om bodemdaling tegen te gaan. Een belangrijke stap, volgens Verkade: 'Dat de minister dit gezegd heeft, is echt heel bijzonder'.

Toekomstbestendig

Onder noemer 'Regio Deal bodemdaling' slaan het Rijk en acht lokale overheden de handen ineen. Maar wat deze deal concreet inhoudt, is nog onduidelijk: 'Er moet nog een aantal handtekening worden gezet. Tot die tijd kunnen we nog niets zeggen over het waar, hoe en waarom', aldus de woordvoerder.

'Maar je moet denken aan projecten die zich vooral richten op het toekomstbestendig maken van het buitengebied', legt Verkade uit. 'Hoe kunnen we bijvoorbeeld betere funderingen maken, zodat het openbaar gebied langer meegaat? Ook zullen we kijken naar vernieuwende vormen van ondernemerschap voor agrarische bedrijven en hoe we de CO2-uitstoot als gevolg van bodemdaling kunnen reduceren.'

Welke gemeenten doen er mee?

De acht lokale overheden zijn gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente Woerden, gemeente Gouda, provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

