Gemeenteraad Westland opnieuw tegen minister in vanwege moslimschool

De politieke soap in het Westland over de komst van een islamitische basisschool kreeg dinsdag een nieuw uniek vervolg. De gemeenteraad van Westland zegt nu al dat het bij de Raad van State in beroep gaat tegen een besluit dat minister Arie Slob van Onderwijs woensdag nog moet nemen. 'De minister gaat daarmee de fout in', zegt initiatiefnemer Duijsens van Westland Verstandig.

Het draait allemaal om de komst van een islamitische basisschool in Naaldwijk. Het Haagse schoolbestuur Yunus Emre probeert al drie jaar een school in Westland te beginnen maar dat werd steeds door de minister tegengehouden. Totdat in april de minister door de Raad van State werd opgedragen die school mogelijk te maken. Vervolgens ging de gemeenteraad van Westland vorige week dwarsliggen. De raad kreeg van de minister nog een week de tijd om op haar schreden terug te keren, anders zou hij de raad overrulen.

Zover bekend is het de eerste keer in de geschiedenis dat een minister een gemeenteraad op deze manier overrulet. Maar het besluit om in beroep te gaan is even uniek. Het besluit van de minister moet namelijk nog worden genomen; dat gaat morgen gebeuren.

'Nu alvast in beroep, hoeven we niet van vakantie terugkomen'

De raad besluit op voorhand alvast in beroep te gaan. Reden is dat ze daarvoor niet van vakantie wil terugkomen. Vandaag is de laatste vergadering voor de zomervakantie.

Vorig jaar kwam de raad ook al eerder van vakantie terug en dat is de raad slecht bekomen, aldus initiatiefnemer Peter Duijsens van Westland Verstandig. Toen ging het om een procedurefout rond de komst van een tweede Polenhotel naar Maasdijk.

'Lijkt alsof lokale politici invloed hebben maar dat is niet zo'

De meerderheid voor het beroep werd gevormd door de drie lokale partijen Westland Verstandig, LPF Westland en GemeenteBelang Westland. De drie lokale partijen die vorige week nog geen boodschap hadden aan de hoogste rechter stappen daar nu zelf naartoe. De Raad van State droeg de minister op de school mogelijk te maken, waarna de rol van de gemeenteraad leek uitgespeeld.

De tegenstemmers in de raad legden allemaal een verklaring af. ‘We willen hier niets mee te maken hebben’, aldus Willy de Zoete (ChristenUnie-SGP). ‘Minderheden beknotten in hun mogelijkheden leidt tot een samenleving waarin het recht van de sterkste geldt’, zei Jenny Vermeer (CDA). ‘Het is laf en misleidend om de minister te dwarsbomen. Het lijkt alsof lokale politici invloed hebben, maar dat is niet zo. Het enige dat zij bereiken is negatieve publiciteit.’