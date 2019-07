Linda gaat duizend kilometer paardrijden door Mongolië voor zieke dochter

Nog heel even en dan raast de Boskoopse Linda van Gorkum over de uitgerekte steppe van Mongolië. Ze doet mee aan de Mongol Derby, een loodzware reis waar ze in tien dagen tijd op een paard duizend kilometer af moet leggen. Ze doet het voor het avontuur, maar ook voor het goede doel.

'Ik mag heel weinig bagage meenemen. De kleding heb ik zelf aan. Verder is er alleen ruimte voor een slaapzak, een matje en wat eten.' Linda rijdt in die tien dagen op 25 tot 27 verschillende paarden. Ze wisselt dus elke 40 kilometer van paard. 'Soms heb je geluk en zijn ze een zadel gewend. Maar dat gaat niet vaak het geval zijn.'

De paarden zijn namelijk half-wild. Normaal gesproken lopen ze vrij rond op de steppe. 'Sommige paarden zijn ook bang voor mensen. Het is heel moeilijk om je daar op voor te bereiden. In Nederland kan dat bijna niet.' En op een wild paard oefenen is ook niet de oplossing. 'Dan is de kans groot dat je al geblesseerd raakt voordat je aan de race begint.' Er zijn veertig deelnemers van over de hele wereld, dus in totaal zijn er minimaal 1200 paarden nodig.

Inzamelen

Linda hoopt met de Derby geld in te zamelen voor de Stichting Neurofibromatose. Haar 9-jarige dochter heeft deze chronische huid- en zenuwziekte. Hierdoor is ze op haar vijfde blind geworden door een hersentumor. 'Ik hoop geld op te halen zodat er meer onderzoek naar deze ziekte gedaan kan worden.'

'Het is heel gek. Volgens de statistieken heeft één op de 3000 mensen deze ziekte. Maar de symptonen zijn heel variërend, dus mensen weten vaak niet wat het is.' Ze hoopt dat ze met deze uitdaging de ziekte ook iets meer in de schijnwerpers zet.

Grenzen verleggen

Linda speelde al een paar maanden met het idee om zich aan te melden. 'Vorig jaar deden er twee Nederlanders mee. Die heb ik toen op de voet gevolgd. Ja, dan gaat het kriebelen.' Ze doet met haar eigen paarden ook al mee aan lange afstandswedstrijden. 'Dat is zo rond de tachtig kilometer op een dag. Maar dat is natuurlijk niet tien dagen lang achter elkaar.'

'Het is echt een mentale uitdaging. In een vreemd land, op vreemde paarden, op avontuur. Ik ben zelf al gek van paarden, maar deze reis gaat echt mijn grenzen verleggen.'