Vrouw krijgt 750 euro aan vals geld bij verkoop via Marktplaats

Een 28-jarige vrouw is voor 750 euro opgelicht tijdens de verkoop van haar telefoon via Marktplaats. Alle biljetten die ze kreeg, waren vals. Het slachtoffer is later zelf aangehouden, omdat ze met een vals biljet wilde betalen. De politie is op zoek naar de vrouw aan wie het slachtoffer haar telefoon heeft verkocht.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 juli. Meer zaken zijn hier te vinden.

De overdacht van de iPhone 10R is op woensdag 22 mei op station Den Haag Hollands Spoor. De 28-jarige vrouw moet ruim een uur op de koopster wachten. Als zij er is, wordt de koop van de telefoon afgehandeld. De vrouw krijgt 750 euro in biljetten van 50 euro en de twee gaan uit elkaar.

Het slachtoffer heeft gelijk al een slecht gevoel bij het geld. De briefjes voelen anders aan dan normaal. Om het te controleren, besluit ze boodschappen te gaan doen. Bij de kassa blijkt dat het geld vals is en de politie wordt gebeld. De vrouw wordt vervolgens aangehouden. Op het politiebureau blijkt dat alle biljetten vals zijn.

Vrijgelaten

Omdat bleek dat ze het geld pas kort in haar bezit had, is ze vrijgelaten terwijl het onderzoek van de politie naar de herkomst van het geld verder gaat. De vrouw die de telefoon van het slachtoffer heeft gekocht, is duidelijk in beeld gebracht door bewakingscamera’s op het station.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem