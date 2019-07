Doelwitten schietpartij Rijswijkseweg Den Haag vier keer niet geraakt

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 juli. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op dinsdag 25 juni om 17.30 uur rijden er twee mannen op een scooter over de Rijswijkseweg, Op de kruising met de Van Leeuwenhoekstraat moeten ze stoppen voor het verkeerslicht. Plotseling krijgen ze een duw, waardoor de scooter op de grond valt. De man die de duw gaf, schiet vervolgens vier keer gericht op de mannen. Ze worden niet geraakt en slaan op de vlucht.

Eén van de kogels vliegt door de deur van een langsrijdende auto en komt terecht op de passagiersstoel. Zowel de bestuurder als de passagier raken niet gewond. De schutter en zijn medestanders hebben na het schieten alle op straat achtergebleven hulzen opgeraapt en meegenomen. De politie heeft later één man aangehouden die werd verdacht van het oprapen van de hulzen. Omdat dit niet kon worden bewezen, is hij weer vrijgelaten.

Mogelijke geldkwestie

De politie vermoedt dat een geldkwestie het mogelijke motief voor de schietpartij is. Om de zaak helder te krijgen, wil de recherche weten wie de schutter was. Daarom worden getuigen gevraagd zich te melden. Dat hoeven niet alleen mensen te zijn die het schieten daadwerkelijk hebben gezien. Ook mensen die er achteraf iets over hebben gehoord of die meer weten over het motief, kunnen contact opnemen met de politie.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem