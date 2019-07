Wat is er gebeurd met Jaïr Soares? 'Je leeft met verdriet en pijn'

'Hij is ons broertje. Dat is niet gestopt. Het ergste dat ik zou kunnen doen, is doen of hij niet meer bestaat. Geen één van ons doet dat', zegt één van de broers van Jaïr Soares. Het 7-jarige jongetje verdween in augustus 1995 spoorloos vanaf het strand in Monster. Het is nog altijd onduidelijk wat er met hem is gebeurd. Het coldcaseteam van de politie gaat ervan uit dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf en dat hij mogelijk is meegenomen door iemand met een 'natuurlijk overwicht'. De familie van Jaïr hoopt nog altijd op duidelijkheid.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 juli. Meer zaken zijn hier te vinden.

Jaïr Soares woont in 1995 in Rotterdam bezoekt op vrijdag 4 augustus samen met zijn ouders, zijn één jaar oudere broer, een vriendin van zijn ouders en haar dochtertje het strand van Monster. Rond 16.00 uur komen ze daar aan. Ze strijken neer vlakbij de toenmalige Beachclub Molenslag, vlak naast de strandopgang. De volwassenen houden de drie kinderen goed in de gaten. Omdat het aan het eind van de middag al behoorlijk is afgekoeld, spelen de kinderen alleen in de branding en gaan ze niet verder dan tot aan hun enkels de zee in.

Tegen 17.30 uur nemen de ouders van Jaïr de kinderen mee voor een patatje bij de strandtent. Hun vriendin blijft bij de spullen. Omdat Jaïr en zijn vriendinnetje hun portie al snel op hebben, gaan zij alvast weer buitenspelen. Even later komen de ouders en broer van Jaïr terug bij de vriendin en haar dochter. Dan blijkt dat Jaïr is verdwenen.

'Wist meteen dat er iets ernstigs was'

De ouders zoeken in paniek het hele strand af. Al snel worden ook de politie en de reddingsbrigade ingeschakeld. Die avond en nacht wordt het hele gebied uitgekamd: het strand, de duinen, de parkeerplaats en een nabijgelegen camping. Maar Jaïr wordt niet gevonden.

'Er werd gebeld op de huistelefoon. Ik wist meteen dat er iets ernstigs was', herinnert één van de vier broers van Jaïr zich het moment dat hij hoorde van de verdwijning. Hij was toen in Portugal. 'Ik hoorde dat ze Jaïr kwijt waren geraakt. Het is niet te beschrijven wat er door je heen gaat. Toen ik mijn moeder voor de eerste keer zag, had ze geen stem. Ze heeft zo lopen schreeuwen om haar zoon. Ze had bijna geen haren op haar hoofd. Uit woede en frustratie heeft ze het haar uit haar hoofd getrokken. En dan begint de rest van je leven.'

Politie gaat uit van misdrijf

Het is niet aannemelijk dat Jaïr in zee terecht is gekomen en is verdronken, denkt de politie. Hij wist heel goed dat hij niet alleen het water in mocht. Bovendien was het al behoorlijk aan het afkoelen en vonden de kinderen het te koud. Verder was Jaïr ook geen jongetje dat wegliep. Hij hing heel erg aan zijn familie, met name aan zijn broer die mee was naar het strand. Als hij onverhoopt toch van ze gescheiden geraakt was, dan hadden de hulpdiensten hem zeker teruggevonden in de uren erna.

De politie gaat ervan uit dat Jaïr het slachtoffer is van een misdrijf en dat hij vanaf de strandtent is meegenomen door iemand. Gezien de drukte op het strand is het vermoeden dat dat met zachte hand is gebeurd. Diegene die hem heeft meegenomen moet een natuurlijk overwicht hebben gehad, waardoor hij het jongetje zonder veel problemen en tumult heeft meegekregen, vermoedt de politie.

Getuigen

Hoewel het lang geleden is, hoopt de politie nog steeds dat er getuigen zijn die zich vrijdag 4 augustus 1995 kunnen herinneren. Mensen die toen ook op het strand van Monster waren en die iets hebben gezien dat te maken kan hebben met de verdwijning van Jaïr, worden gevraagd zich te melden. Ook foto's en video's die die dag op het strand zijn gemaakt, wil de recherche graag zien.

De strandtent lag vlak naast de strandopgang aan de Molenslag, vlakbij de trap naar de parkeerplaats en de camping die daar toen was. Even verderop ligt de woonwijk Molenwijk. Eén van de scenario’s van de politie is dat de mogelijke dader bekend was in die Molenwijk. Mogelijk is Jaïr daar die vrijdagmiddag gezien samen met een persoon. Dat kan een volwassene, maar ook een tiener zijn geweest. Mensen daar iets van hebben gezien, worden gevraagd om zich te melden.

'Je leeft met verdriet en pijn'

Daarnaast hoopt het coldcaseteam dat mensen juist door het verstrijken van de tijd nu wel met de politie willen praten. De mogelijke dader heeft in de afgelopen 24 jaar mogelijk wroeging gekregen en met anderen gepraat over de zaak. Informatie van die mensen is welkom bij het coldcaseteam. De politie benadrukt dat het niet strafbaar is als mensen pas jaren later vertellen wat ze weten.

Voor de familie van Jaïr is het erg belangrijk dat duidelijk wordt wat er met het jongetje is gebeurd. 'Je leeft met verdriet en pijn. Een open wond. Het is een vicieuze cirkel', zegt zijn broer. 'De enige manier om dat te doorbreken is als wij achter de waarheid komen. Als wij antwoord hebben op vragen die al 24 jaar in ons hoofd spelen.'

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem