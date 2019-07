'Het water in de grot sleurde Peter mee, zijn vrouw pakte een rots'

Peter observeert in het Mulu Park in Maleisië | Foto: Gerda van Uffelen

Leidse bioloog Peter Hovenkamp verdronk in een grot in Borneo

'Iedereen is enorm verslagen', zegt een collega van Naturalis-bioloog Peter Hovenkamp (65). Die kwam afgelopen weekend om het leven tijdens een excursie op het eiland Borneo. Peter en zijn vrouw Gerda waren op een congres in Maleisië om een lezing te geven. Tijdens een toeristische uitstapje naar een grot ging het mis. Het begon zo hard te regenen waardoor de grot onder water liep. Peter en een gids zijn daarbij verdronken.

'Ze moesten door het water waden, maar ze konden heel slecht de oever opkomen', vertelt Berry van der Hoorn van Naturalis. 'Ze gebruikten touwen, klimop en rotsen, maar dat ging niet goed. Verschillende mensen zijn meegesleurd door het water. Sommigen hebben alsnog verderop op de kant kunnen klauteren. Maar twee mensen ontbraken toen ze keken wie er allemaal nog waren; Peter en één van de twee gidsen waren verdwenen.'

Hovenkamp werkte sinds 1983 voor de Universiteit Leiden en vanaf 2013 voor Naturalis. Hij was gespecialiseerd in onderzoek naar varens. Hij was als onderzoeker gewend om excursies te maken in de natuur. 'En dan gebeurt dit tijdens een heel gewoon toeristisch tripje,' zegt Van der Hoorn.

Nuchter en enthousiast zonder het van de daken te schreeuwen

'Peter was een goede collega', zegt zijn collega-onderzoeker Marco Roos. 'Hij doorzag dingen snel, was kritisch wat wel eens lastig was, maar hij was ook heel loyaal. Peter had een scherpe geest.' Zijn andere collega-onderzoeker Erik van Nieukerken kent hem al meer dan vijftig jaar. 'Peter was enthousiast over planten en de natuur, zonder dat hij het van de daken schreeuwde. Ik ga hem erg missen.'

Zijn vrouw Gerda, die het drama overleefde, is Hoofd Collectie bij de Hortis Botanicus in Leiden. Peter Hovenkamp laat naast zijn vrouw ook twee zonen achter. 'Wat Peter erg belangrijk had gevonden, is dat we zijn werk, zijn collectie en databestanden nu veilig stellen. Dus dat gaan we nu doen', zegt zijn groepschef van Naturalis Van der Hoorn.

