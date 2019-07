Overvallen tuincentrum Noordwijk: 'We laten ons niet kisten door een paar knoeiers'

De overval op TuineXtra in Noordwijk heeft flinke impact gehad op de eigenaar en medewerkers van het tuincentrum. 'Maar we gaan gewoon door, we laten ons niet kisten door een paar knoeiers', zegt eigenaar Dirk van der Zwan.

Twee mannen stormden donderdagochtend het tuincentrum aan de Van Berckelweg binnen. Volgens de politie bedreigden de overvallers de medewerkers met een vuurwapen. Eén medewerker raakt hierbij licht gewond.

Met het slachtoffer gaat het weer goed, laat Van der Zwan weten. Ze is inmiddels weer aan het werk. 'Een hoop medewerkers zijn geschrokken, maar iedereen blijft er rustig onder. De één gaat er makkelijker mee om dan de ander. We hebben een hecht team en vangen elkaar goed op.'

Zwaarbewapende agenten

De politie rukte groot uit. Tientallen agenten omsingelden het pand, er hing een helikopter in de lucht en zwaarbewapende agenten gingen met een hond het tuincentrum in. De politie pakte na de overval vrij snel een verdachte op, een 39-jarige man uit Sassenheim. Deze zit in beperking, zijn voorarrest is maandag met twee weken verlengd.

Ook werd lang gezocht naar een tweede verdachte. Op de N206 werd iemand opgepakt, maar deze is vrijdag weer vrijgelaten. Politie en Openbaar Ministerie (OM) zijn nu druk op zoek naar nog een verdachte. De overvallers worden verdacht van 'diefstal met geweld'. Wat er buit is gemaakt en wat er precies is gebeurd, kan het OM niet zeggen. Ook Van der Zwan wil dit niet vertellen in verband met het lopende politieonderzoek. Het tuincentrum bleef donderdag de hele dag dicht, maar kon vrijdag de deuren weer openen.