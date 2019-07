Vijf jaar na de MH17-ramp: Hoe Oud Ade zich staande hield na verlies Erik en Truike

De film laat zien dat het kleine dorp krachtig kan zijn na het verlies van twee jonge inwoners bij de ramp met vlucht MH17. Na de dood van de 28-jarige Erik van der Poel en de 30-jarige Truike Heemskerk stonden de 700 inwoners van het dorp schouder aan schouder.

Stephanie Sint Nicolaas en Alje Kamphuis maakten de documentaire 'De oorlog is Oud Ade binnengekomen'. 'Het is best bijzonder dat we in Oud Ade zijn terechtgekomen', zegt Sint Nicolaas. Vijf jaar geleden lazen ze vlak na de ramp in de krant een uitspraak van de vader van Erik: 'De oorlog is Oud Ade binnengekomen'. 'We hebben toen contact gezocht met diaken André van Aarle van Oud Ade en die heeft ons in contact gebracht met de familie.' Van Aarle is een van de vele hoofdrolspelers in de documentaire.

Saamhorigheid

'Iedereen kent elkaar in dit dorp', zegt Van Aarle. 'En Erik en Truike waren ook actief in het verenigingsleven hier. Dus iedereen kende hen, hun dood had daardoor een enorme impact'. In de documentaire wordt duidelijk dat juist die saamhorigheid in het dorp hielp bij de verwerking van de dood van het stel. 'De voetbalvereniging heeft bijvoorbeeld veel betekend voor de jongeren, het dorpshuis was belangrijk, maar natuurlijk ook de kerk. Dat was misschien wel de eerste plek van ontmoeting.'

Nu, vijf jaar later, gaat het weer redelijk goed met Oud Ade. 'Maar het blijft een diepe wond', zegt Van Aarle. 'Langzaam gaat die wond wat dicht, maar het blijft een gevoelig litteken.'

De documentaire wordt woensdagavond om 21.10 uur uitgezonden op NPO2.