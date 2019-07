75 jaar vrijheid in Den Haag: 'Je gaat het op veel plekken in de stad zien'

Den Haag pakt volgend jaar uit met evenementen om 75 jaar vrijheid te vieren. Tijdens een bijeenkomst in de Centrale Bibliotheek werd dinsdag vooruitgeblikt op wat komen gaat in de Hofstad die het middelpunt van de vieringen moet gaan worden. Burgemeester Pauline Krikke geeft tekst en uitleg. 'Wij gaan echt vieren dat wij vrij zijn in Den Haag.'

Veel herdenkingen staan volgend jaar op het programma zoals de herdenking van het bombardement op Bezuidenhout, de Nationale Kinderherdenking in Madurodam en de Dodenherdenking op 4 mei, maar ook het Bevrijdingsfestival op 5 mei in Den Haag. Op een speciale site van de gemeente vind je het complete programma.

'Wij gaan natuurlijk veel herdenken', legt Pauline Krikke uit. 'Wij gaan generaties met elkaar verbinden. Zo gaan wij ook de Invictus Games hier naartoe halen en het startsein van het nationale bevrijdingsfestival. Er zullen in Den Haag ontzettend veel dingen gebeuren waarvan de essentie is dat wij echt vieren dat wij vrij zijn in Den Haag.'

'Belangrijk dat jongeren het echt snappen'

Met de evenementen wil Den Haag mensen inspireren om met vrijheid bezig te zijn. Maar wat wil Krikke zelf dat er wordt bereikt? 'Wat ik graag zou willen is dat 75 jaar vrijheid iets is dat mensen jonger dan ikzelf (58 jaar oud, red.) echt snappen en meemaken. Iemand zei dat jongeren vaak denken dat herdenken de plek is waar je bloemen mag aangeven. Het is juist de plek om na te denken over wat er hier is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar het is ook bijvoorbeeld waar vluchtelingen die in Den Haag komen aan denken als ze aan thuis denken.'

In de stad Den Haag zal in 2020 veel aandacht zijn voor 75 jaar vrijheid met vlaggen en posters. 'Je gaat het op veel plekken in de stad zien. Maar ik wil mensen eraan herinneren om ook dagelijks een beetje vriendelijk te zijn zodat je ook zelf voor vrijheid en vrede in de stad kan zorgen.'

'Op zoek naar goede verhalen'

Radio-dj Justin Verkijk (33) van Omroep West en Den Haag FM is benoemd tot Haagse vrijheidsambassadeur. Hij moet jongeren bij de viering gaan betrekken. 'Het is een supergrote eer om zoiets voor je stad te doen. Ik zal vooral op zoek gaan naar jongere ambassadeurs die verhalen over de vrijheid kunnen vertellen zodat wij blijven herdenken en de vrijheid blijven vieren.'

Maar wat betekent vrijheid voor Justin zelf? 'Die vraag heb ik zelf ook al meerdere keren gesteld maar voor mij is het keuzes maken. Ik kan kiezen dat ik naar buiten ga en dat ik boodschappen kan gaan doen. Ik hoef nergens bang voor te zijn en dat is vrijheid voor mij.'