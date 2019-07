Twijfels over groencompensatie voor uitbreiding Madurodam

De Haagse gemeenteraad heeft in 2017 in meerderheid ingestemd met de uitbreiding van Madurodam. Het park wil ook met slecht weer bezoekers trekken en heeft daarom plannen om overdekte paviljoens te bouwen. Hiervoor moet 0,6 hectare van de Scheveningse bosjes verdwijnen.

Om het verdwijnen van deze bomen te compenseren, wordt ergens anders in de stad groen geplant. Ook wordt het voorplein van Madurodam groener en krijgt alle nieuwbouw groene daken. Deze week moet de gemeenteraad beslissen over het bestemmingsplan die de uitbreiding mogelijk maakt.

Wassen neus

Volgens oppositiepartij de Partij voor de Dieren is de groencompensatie onvoldoende en wordt er nauwelijks extra groen toegevoegd. 'Er wordt hier en daar wat onkruid gewied', zei fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren tijdens een commissievergadering dinsdagavond. 'En er komt waarschijnlijk ergens een bordje met 'nieuwe natuur'', voegde hij er cynisch aan toe. 'Dat levert geen flikker op. De groencompensatie is een wassen neus.'

Ook de Haagse Stadspartij vindt het onvoldoende. 'Waarom wordt niet vastgelegd dat vijftig procent van het voorplein groen wordt en dat alle daken groen moeten worden?', vroeg Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij zich af. 'Wij waren in 2017 toen we in het college zaten, voor de uitbreiding, maar we hebben daar wel voorwaarden aan gesteld. Die voorwaarden moeten overgenomen worden in het bestemmingsplan en dat is nu niet het geval.'

Gepasseerd station

Collegepartij GroenLinks stemde in 2017 juist tegen de uitbreiding. Toen zat de partij nog in de oppositie. Maar nu is GroenLinks wel voor het bestemmingsplan. 'Wij zijn nog steeds tegen de uitbreiding maar de vorige raad heeft ermee ingestemd en dus is het een gepasseerd station', zei GroenLinks-raadslid Mariëlle Vavier.

Daarom wil GroenLinks instemmen met het bestemmingsplan maar de partij maakt zich wel zorgen. 'Wij willen de verzekering dat het voorplein groen wordt en dat de uitbreiding eenmalig is.' Het kan volgens de partij niet zo zijn dat Madurodam over een paar jaar weer wil uitbreiden.

Groencompensatie

Maar volgens wethouder Boudewijn Revis zijn de zorgen niet nodig. 'De groencompensatie is getoetst door de provincie Zuid-Holland', zei hij. 'Het is dus voldoende en ik vind dat de stad er mooier van wordt.'

Ook heeft de wethouder er vertrouwen in dat het een eenmalige uitbreiding is. 'De raad heeft zelf vastgelegd dat er geen verdere uitbreiding komt. En de raad is het hoogste bestuursorgaan in onze stad. U kunt er gerust op zijn dat alle afspraken die in 2017 zijn gemaakt worden nagekomen.' Donderdag beslist de gemeenteraad definitief over het bestemmingsplan voor Madurodam.

