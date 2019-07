Geleende spullen helpen 'Barney' niet aan topresultaat in Barnsley

Zonder zijn eigen dartsspullen is het Raymond van Barneveld dinsdag niet gelukt een topprestatie neer te zetten tijdens het Players Championship in Barnsley. De Haagse oud-wereldkampioen bereikte de laatste 64, maar moest vervolgens zijn meerdere erkennen in de Oostenrijker Mensur Suljovic.

Dat Van Barneveld zijn dartsspullen niet bij zich had, kwam doordat zijn koffer maandag was achtergebleven op Schiphol. Het was daardoor even de vraag of hij wel kon meedoen aan het Players Championship. Tot in de nacht bleef de Hagenaar op het vliegveld van Manchester in een poging zijn spullen alsnog tijdig die kant op te krijgen. Dat lukte niet.

Gelukkig kreeg 'Barney' hulp van mensen die zijn hulpkreet op Twitter lazen. Iemand leende hem dinsdagochtend een dartsshirt en dartspijlen die leken op zijn gebruikelijke set. Een andere darter leende Van Barneveld zijn pantalon. Daardoor kon de Hagenaar alsnog meedoen aan het toernooi in Barnsley. Maar ver kwam hij dus niet. Mensur Suljovic klopte hem met duidelijke cijfers. Het duel eindigde in 2-6. Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen door Peter Wright. Hij klopte Justin Pipe met 8-5.

Koffer

Deze woensdag kan Van Barneveld zich revancheren, want er is een tweede Players Championship in Barnsley. Maar ook dit keer moet hij het doen zonder zijn vaste dartsmateriaal. Zijn koffer had voor 17.00 uur dinsdagmiddag moeten worden nagebracht in het hotel, maar 's avonds had 'Barney' zijn koffer nog altijd niet. Dus waarschijnlijk moet hij nog een dagje spullen lenen...