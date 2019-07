Zomers weer keert terug: 'Het kan weer puffen worden'

Echt zomers deed het weer de laatste tijd niet aan. Maar in de loop van deze week wordt het beter en volgende week krijgen we waarschijnlijk zelfs zomerse tot tropische temperaturen. Dat zegt weerman Huub Mizee van Omroep West.

'Het wordt deze woensdag al een duidelijk mooiere dag dan we de afgelopen tijd gewend waren', vertelt Mizee. 'Er is flink wat zon, maar er zit ook wat vocht in de lucht en er kunnen wat stapelwolken ontstaan. Er zou heel plaatselijk woensdagmiddag nog een enkel buitje kunnen ontstaan. Maar dat stelt niet veel voor, hoor. De temperatuur loopt op tot 21 graden aan zee en plaatselijk 24 graden elders. Er staat weinig wind.'

Komende nacht zal er meer bewolking zijn en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Donderdag ziet het weer er een beetje anders uit. 'Zon is er zeker, maar er is dan ook wat meer bewolking. In de middag en avond is er opnieuw kans op een enkele bui. Het stelt allemaal niet zo heel veel voor, maar door die bewolking hebben we dan weer een iets lagere temperatuur: 21 of 22 graden.'

Zomerse waarden

Vrijdag is het volgens Mizee 'een beetje hetzelfde verhaal'. 'Dan in de ochtend bewolking en hier en daar een bui. Later komt er dan meer zon, bij 22 of 23 graden.'

In het weekend wordt het warmer. 'Dan gaan we richting zomerse waarden van 25 graden. Zaterdag nog wel bewolking en enige tijd regen, maar daarna - tijdens het begin van de zomervakantie in deze regio - prachtig zomers weer. Volgende week en zou het zelfs wel weer eens puffen kunnen worden. Zeker in de eerste helft van volgende week ziet er ronduit zomers uit met temperaturen tussen de 25 en 30 graden.'

