Onafhankelijk onderzoek naar welzijnsorganisatie na stevige kritiek

'Gezien de ernst van de berichtgeving, het grote maatschappelijke belang van goed welzijnswerk en de financiële relatie tussen de gemeente en Xtra is besloten tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek', laat het college weten.

Het college hoopt zo een compleet - en onafhankelijk - beeld krijgen van het welzijnswerk van Xtra. In ieder geval op het gebied van financiën, de organisatiecultuur, de kwaliteit van het welzijnswerk en de relatie met en de positie van andere samenwerkingspartners in wijken en buurten. 'We zullen nadrukkelijk vragen de wijze waarop het gemeentelijk toezicht en de subsidieverstrekking is georganiseerd bij de onderzoeksopdracht te betrekken.'

Intensivering contact

Het college vindt het van groot belang dat tijdens het onderzoek de continuïteit en de kwaliteit van het welzijnswerk in Den Haag gewaarborgd is. 'Dit heeft de wethouder dinsdag in een gesprek met de raad van toezicht benadrukt. Daarom verzocht zij de raad van toezicht om - met de genoemde signalen in de hand - zeer kritisch naar de eigen invulling van haar wettelijke en toezichthoudende taak te kijken en als het nodig is maatregelen te nemen. Het college intensiveert de komende periode het contact met Xtra en haar raad van toezicht.'

