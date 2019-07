Aardewerk en botten gevonden tijdens bodemonderzoek Binnenhof

'Graven doen we alleen waar dat noodzakelijk is', zegt wethouder Robert van Asten woensdag. 'We doen dit om de funderingen van het Binnenhof te onderzoeken en om te kijken of ze nog goed zijn.'

Het Binnenhof is namelijk een van de oudste plekken van Den Haag en niet alleen de gebouwen zijn van historische waarde, maar ook de grond waarop het regeringscentrum staat heeft een grote archeologische waarde. Alles wat daar in de diepte wordt gevonden, kan meer vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het Binnenhof en de stad Den Haag.

Archeologische vondsten

Tijdens het onderzoek naar de fundering zal daarom ook kleinschalig archeologisch onderzoek plaatsvinden. En dat pakt positief uit, want er zijn al heel wat oude voorwerpen boven komen drijven. 'We hebben stenen gevonden uit de 12e eeuw en een aardewerk dat ook uit die tijd dateert', zegt een archeoloog. 'Dat zijn echt fantastische vondsten. Dit is waar je het voor doet.'

Naast stenen en aardewerk zijn er ook botten gevonden. 'Geen menselijke resten, maar onder meer de ellepijp van een ooievaar', aldus de archeoloog.

Het funderingsonderzoek vindt plaats bij enkele delen van de gebouwen van de Eerste Kamer en Raad van State. Het is de verwachting dat het ongeveer twee tot drie weken gaat duren. De werkzaamheden veroorzaken naar verwachting geen hinder voor de omgeving en het Binnenhof blijft open en toegangelijk voor publiek.

Ingrijpende renovatie

Het Binnenhof moet tussen 2020 en 2025 helemaal op de schop. In totaal is ruim een half miljard euro uitgetrokken voor de operatie, waarvan 20 procent is bestemd voor onvoorziene kosten. Verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops vreest echter hogere kosten voor de verbouwing, omdat het goed gaat in de bouwsector en alles dus duurder wordt.

Tijdens de verbouwing verkast de Tweede Kamer voor zeker vijf jaar naar het oude ministerie van Buitenlandse Zaken. Voormalig D66-leider Alexander Pecthold gaat het ingrijpende project begeleiden.

Minder geheimhouding

De renovatie van het Binnenhof werd officieel geheim verklaard. Met het oog op de veiligheid mogen gegevens over beveiliging, installaties en inrichting van het gebouwencomplex in Den Haag niet bekend worden.

De Tweede Kamer eiste meer openheid over de aanpak van het 475 miljoen euro kostende project. Kamerleden vrezen dat de kosten uit de hand gaan lopen. Staatssecretaris Knops beloofde hierop het beleid op het vlak van de geheimhouding 'drastisch aan te passen' en meer inzicht te geven in de financiën.

LEES OOK: Den Haag wil compensatie voor renovatie Binnenhof