Zestien tips over coldcase 7-jarige Jaïr Soares

De uitzendingen van Team West en Opsporing Verzocht van dinsdag hebben zestien tips opgeleverd over de verdwijning van de 7-jarige Jaïr Soares. Het jongetje verdween in augustus 1995 spoorloos vanaf het strand van Monster. Het coldcaseteam van de politie gaat ervan uit dat Jaïr het slachtoffer van een misdrijf is geworden.

Jaïr Soares was op 4 augustus 1995 samen met zijn ouders, zijn één jaar oudere broer, een vriendin van zijn ouders en haar dochtertje op het strand. Na het eten van een patatje was hij plotseling verdwenen. Een uitgebreide zoektocht en jarenlang onderzoek leverden niets op.

De familie van Jaïr leeft al 24 jaar in onzekerheid. 'Je leeft met verdriet en pijn. Een open wond. Het is een vicieuze cirkel', zegt één van zijn broers. 'De enige manier om dat te doorbreken is als wij achter de waarheid komen. Als wij antwoord hebben op vragen die al 24 jaar in ons hoofd spelen.'

Politie gaat uit van misdrijf

Het is niet aannemelijk dat Jaïr in zee terecht is gekomen en is verdronken, denkt de politie. Hij wist heel goed dat hij niet alleen het water in mocht. Bovendien was het al behoorlijk aan het afkoelen en vonden de kinderen het te koud. Verder was Jaïr ook geen jongetje dat wegliep. Hij hing heel erg aan zijn familie, met name aan zijn broer die mee was naar het strand. Als hij onverhoopt toch van ze gescheiden geraakt was, dan hadden de hulpdiensten hem zeker teruggevonden in de uren erna.

De politie gaat ervan uit dat Jaïr het slachtoffer is van een misdrijf en dat hij vanaf de strandtent is meegenomen door iemand. Gezien de drukte op het strand is het vermoeden dat dat met zachte hand is gebeurd. Diegene die hem heeft meegenomen moet een natuurlijk overwicht hebben gehad, waardoor hij het jongetje zonder veel problemen en tumult heeft meegekregen, vermoedt de politie.

