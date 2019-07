Nieuwe gratis speeltuin van duizend vierkante meter bij SnowWorld

Maar liefst duizend vierkante meter groot is-ie, de nieuwe Alpenspeeltuin van SnowWorld in Zoetermeer die woensdagmiddag door burgemeester Aptroot geopend werd. De speeltuin - die voor iedereen gratis toegankelijk is - grenst aan het nieuwe zonneterras en aan het Italiaanse restaurant dat nog in aanbouw is.

De speeltuin in Alpensferen maakt deel uit van de ambitieuze uitbreidingsplannen van SnowWorld. Eind juni kondigde het bedrijf 'forse investeringen' aan bij de zeven locaties die ze heeft in Nederland en Duitsland. Zoetermeer is er daar één van.

De komende vier jaar worden er nieuwe outdoorfaciliteiten gebouwd, komen er restaurants en een hotel, net zoals in Landgraaf en het Duitse Neuss. 'Met deze investeringen willen we wintersport voor iedereen bereikbaar maken en tillen we de gastbeleving naar een nog hoger niveau', legt CEO Wim Hubrechtsen van SnowWorld uit. 'We maken ons via het uitbreiden van onze huidige locaties en de aankoop en bouw van nieuwe locaties klaar voor de toekomst.'

